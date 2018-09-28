Минфин РФ планирует урегулировать долги РКЦ "Прогресс" за 16 лет

Минфин РФ планирует в следующем бюджетном цикле (2019–2021 гг.) урегулировать долги перед государством трех ведущих ракетно-космических предприятий, в число которых входит самарский РКЦ "Прогресс", сообщает rbc.ru.
"Установить, что сроки и условия погашения задолженности перед Российской Федерацией по государственным контрактам, заключенным Министерством обороны Российской Федерации, Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с акционерным обществом "Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева", публичным акционерным обществом "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева" и акционерным обществом "Ракетно-космический центр "Прогресс" в период с 2001 по 2016 г., устанавливаются правительством Российской Федерации", — говорится в проекте федерального бюджета.
Все три предприятия-должника контролируются Роскосмосом. Пункт включен в статью "Особенности исполнения федерального бюджета в 2019 году" проекта закона о бюджете. Как следует из формулировки, речь в основном идет о неотработанных авансах по госконтрактам.
"На текущий момент порядок и сроки погашения задолженности не определены. Это вопрос отдельных согласований с правительством и государственными заказчиками", — сообщили изданию в пресс-службе Роскосмоса. Размеры задолженности ракетно-космических предприятий в госкорпорации не комментируют.
Самарский РКЦ "Прогресс" не публикует бухгалтерскую отчетность, но, согласно данным ГМЦ Росстата, долгосрочные и краткосрочные обязательства предприятия на конец 2016 г. превышали 60 млрд рублей.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?