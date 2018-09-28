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Минфин РФ планирует урегулировать долги РКЦ "Прогресс" за 16 лет

МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Минфин РФ планирует в следующем бюджетном цикле (2019–2021 гг.) урегулировать долги перед государством трех ведущих ракетно-космических предприятий, в число которых входит самарский РКЦ "Прогресс", сообщает rbc.ru.

"Установить, что сроки и условия погашения задолженности перед Российской Федерацией по государственным контрактам, заключенным Министерством обороны Российской Федерации, Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с акционерным обществом "Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева", публичным акционерным обществом "Ракетно-космическая корпорация ‎"Энергия" им. С. П. Королева" и акционерным обществом ‎"Ракетно-космический центр "Прогресс" в период ‎с 2001 по 2016 г., устанавливаются правительством Российской Федерации", — говорится в проекте федерального бюджета.

Все три предприятия-должника контролируются Роскосмосом. Пункт включен в статью "Особенности исполнения федерального бюджета в 2019 году" проекта закона о бюджете. Как следует из формулировки, речь в основном идет о неотработанных авансах по госконтрактам.

"На текущий момент порядок и сроки погашения задолженности не определены. Это вопрос отдельных согласований с правительством и государственными заказчиками", — сообщили изданию в пресс-службе Роскосмоса. Размеры задолженности ракетно-космических предприятий в госкорпорации не комментируют.

Самарский РКЦ "Прогресс" не публикует бухгалтерскую отчетность, но, согласно данным ГМЦ Росстата, долгосрочные и краткосрочные обязательства предприятия на конец 2016 г. превышали 60 млрд рублей.

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