Дмитрий Азаров предложил главе Новокуйбышевска стать министром энергетики региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил главе Новокуйбышевска Сергею Маркову занять пост министра энергетики и ЖКХ региона. Об этом сообщается в "Твиттере" департамента информполитики администрации губернатора.

Напомним, возглавлявший региональное минэнерго с 2012 г. Сергей Крайнев был отстранен от занимаемой должности 24 сентября 2018 года. Обязанности главы ведомства до назначения нового министра были возложены на заместителя министра Сергея Ульянкина.

Дмитрий Азаров раскритиковал работу областного министерства энергетики и ЖКХ в ходе последнего пленарного заседания губернской думы, обратив внимание на тот факт, что ежегодно в преддверии отопительного сезона из региональной казны выделяются дополнительные средства для подготовки к зиме.

"Это вынужденная мера, но эта мера говорит об отсутствии системной работы правительства Самарской области и министерства жилищно-коммунального хозяйства. На мой взгляд, время у министерства для работы по этому направлению было, но она не была выполнена. Соответственно, этим будут заниматься другие люди", — заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор ранее анонсировал назначения руководителей региональных ведомств из числа глав муниципальных образований, применивших наиболее эффективные и результативные практики. Новокуйбышевск — один из лидеров благоустройства и решения проблем ЖКХ, внедрения системы "Умный город".