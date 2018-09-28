16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минэкономразвития Самарской области возглавит Дмитрий Богданов Дмитрий Азаров предложил главе Новокуйбышевска стать министром энергетики региона Дмитрий Орлов: "Принятые губернатором решения способны качественно изменить работу исполнительной власти" Правительству Самарской области прописали новую структуру Минсельхоз региона возглавит Николай Абашин

Облправительство Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил главе Новокуйбышевска стать министром энергетики региона

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 267
Версия для печати

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил главе Новокуйбышевска Сергею Маркову занять пост министра энергетики и ЖКХ региона. Об этом сообщается в "Твиттере" департамента информполитики администрации губернатора.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, возглавлявший региональное минэнерго с 2012 г. Сергей Крайнев был отстранен от занимаемой должности 24 сентября 2018 года. Обязанности главы ведомства до назначения нового министра были возложены на заместителя министра Сергея Ульянкина.

Дмитрий Азаров раскритиковал работу областного министерства энергетики и ЖКХ в ходе последнего пленарного заседания губернской думы, обратив внимание на тот факт, что ежегодно в преддверии отопительного сезона из региональной казны выделяются дополнительные средства для подготовки к зиме.

"Это вынужденная мера, но эта мера говорит об отсутствии системной работы правительства Самарской области и министерства жилищно-коммунального хозяйства. На мой взгляд, время у министерства для работы по этому направлению было, но она не была выполнена. Соответственно, этим будут заниматься другие люди", — заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор ранее анонсировал назначения руководителей региональных ведомств из числа глав муниципальных образований, применивших наиболее эффективные и результативные практики. Новокуйбышевск — один из лидеров благоустройства и решения проблем ЖКХ, внедрения системы "Умный город".

Сергей Марков родился в 1969 г. в с. Кротовка Самарской области, окончил школу № 14, прошел срочную службу в Вооруженных Силах. С 1991 г. трудился на Новокуйбышевском НПЗ, где прошел путь от оператора до заместителя генерального директора по экономике и финансам. В 2012 г. Сергей Марков занял пост заместителя главы Новокуйбышевска по финансам и экономическому развитию, в декабре 2016 г. возглавил город.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Dmitry Lakotsenin 31 июля 2015 08:38 Охраной памятников в регионе займется экс-мэр Похвистнева

Главное коллектив подобрать новый.

Чаадаев Андрей 28 мая 2015 03:15 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.

Dmitry Lakotsenin 22 мая 2015 07:25 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Интересно

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30