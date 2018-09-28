В Чапаевске водитель легковушки наехал на сидевшего на дороге мужчину

В четверг, 27 сентября, в 18:40, в Чапаевске произошло ДТП с участием 22-летнего водителя Lada Kalina, ехавшего по ул. Кутузова в сторону ул. Овражной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, напротив дома № 115 по ул. Кутузова он наехал на 63-летнего мужчину, который сидел на проезжей части в 12 м от нерегулируемого пешеходного перехода.
После ДТП пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.