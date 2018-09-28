В Чапаевске водитель легковушки наехал на сидевшего на дороге мужчину

В четверг, 27 сентября, в 18:40, в Чапаевске произошло ДТП с участием 22-летнего водителя Lada Kalina, ехавшего по ул. Кутузова в сторону ул. Овражной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, напротив дома № 115 по ул. Кутузова он наехал на 63-летнего мужчину, который сидел на проезжей части в 12 м от нерегулируемого пешеходного перехода. После ДТП пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение.