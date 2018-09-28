Минэкономразвития Самарской области возглавит Дмитрий Богданов

Министром экономического развития и инвестиций Самарской области станет тольяттинец Дмитрий Богданов, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства Ульяновской области. Об этом сообщается в Твиттере департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, это место стало вакантным после ухода Александра Кобенко на должность операционного директора Национальной инжиниринговой корпорации в августе 2018 года. Кобенко возглавлял региональное минэкономразвития с июня 2012 года.

До настоящего момента и.о. министра экономического развития Самарской области был Михаил Жданов.

Как сообщали ульяновские СМИ, Дмитрий Богданов ушел в отставку 20 сентября 2018 года. В правительство Ульяновской области он пришел с поста руководителя департамента экономического развития Тольятти в 2017 году.