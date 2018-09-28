В Самаре у детского санатория требуют создать страничку для слабовидящих

Прокуратура Промышленного района Самары нашла нарушения законодательства об основных гарантиях прав ребенка и социальной защите инвалидов на сайте детского санатория "Юность".

"По закону интернет-ресурсы должны быть доступны, в том числе для инвалидов по зрению, то есть сайты должны содержать текстовую версию контента в альтернативных форматах — с увеличенным шрифтом, со шрифтом Брайля или синтезатором речи, — рассказали в надзорном ведомстве. — В ходе проверки установлено, что официальный сайт ГБУЗ "Самарский областной детский санаторий "Юность" не имеет версии для слабовидящих, гиперссылка для перехода в такой режим отсутствует".

27 сентября для устранения нарушений прокуратурой в адрес главврача санатория внесено представление, акт реагирования находится на стадии рассмотрения.