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В Самаре у детского санатория требуют создать страничку для слабовидящих

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары нашла нарушения законодательства об основных гарантиях прав ребенка и социальной защите инвалидов на сайте детского санатория "Юность".

"По закону интернет-ресурсы должны быть доступны, в том числе для инвалидов по зрению, то есть сайты должны содержать текстовую версию контента в альтернативных форматах — с увеличенным шрифтом, со шрифтом Брайля или синтезатором речи, — рассказали в надзорном ведомстве. — В ходе проверки установлено, что официальный сайт ГБУЗ "Самарский областной детский санаторий "Юность" не имеет версии для слабовидящих, гиперссылка для перехода в такой режим отсутствует".

27 сентября для устранения нарушений прокуратурой в адрес главврача санатория внесено представление, акт реагирования находится на стадии рассмотрения.

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