В Самаре у детского санатория требуют создать страничку для слабовидящих

Прокуратура Промышленного района Самары нашла нарушения законодательства об основных гарантиях прав ребенка и социальной защите инвалидов на сайте детского санатория "Юность".
"По закону интернет-ресурсы должны быть доступны, в том числе для инвалидов по зрению, то есть сайты должны содержать текстовую версию контента в альтернативных форматах — с увеличенным шрифтом, со шрифтом Брайля или синтезатором речи, — рассказали в надзорном ведомстве. — В ходе проверки установлено, что официальный сайт ГБУЗ "Самарский областной детский санаторий "Юность" не имеет версии для слабовидящих, гиперссылка для перехода в такой режим отсутствует".
27 сентября для устранения нарушений прокуратурой в адрес главврача санатория внесено представление, акт реагирования находится на стадии рассмотрения.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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