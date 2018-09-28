"ЭнергосбыТ Плюс" переводит граждан на прямые расчеты за тепло

В преддверии отопительного сезона руководители Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" проинформировали о ситуации с задолженностью за тепло и горячую воду. Для ее сокращения энергетики переводят потребителей на прямые расчеты, минуя нерадивые управляющие компании. Особенно активно эта работа ведется в Тольятти.
Как рассказал директор Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин, в Самарской области сложилась непростая ситуация с задолженностью за тепловую энергию и горячее водоснабжение (ГВС). По состоянию на 1 сентября она составляет около 8 млрд рублей — на 1 млрд больше, чем в прошлом году, в том числе 2,4 млрд рублей — в Тольятти.
Константин Дзюин отметил, что больше всего средств недополучено по группе "Управляющие компании" (УК). В Тольятти самыми крупными должниками в данном секторе являются ООО "Департамент ЖКХ г. о. Тольятти", ООО "ДЖКХ", УК № 3 и УК № 2.
Чтобы исправить ситуацию, энергетики переходят на прямые расчеты с потребителями-гражданами. Однако такая мера будет применяться не ко всем УК и ТСЖ, а только к тем, которые не справляются со взятыми на себя обязательствами по сбору денежных средств и оплате ресурсов. "Мы проводим с ними переговоры и договариваемся о расторжении договоров по оказанию таких услуг", — подчеркнул Константин Дзюин.
По информации руководителя управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Елены Карповой, сейчас в Тольятти "распаковываются" восемь управляющих компаний.
С 1 октября отдельную квитанцию за тепло и ГВС получат жители домов, которые обслуживали ООО "Уютный дом 9 квартал", ООО УК "Уютный дом" и ООО УК "Жилой дом+". А с 1 ноября этот порядок распространится на УК № 3, "Департамент ЖКХ г. о. Тольятти" и "ДЖКХ" (здесь квитанция придет в виде документа Единого расчетного центра).
В квитанциях будут содержаться персональные данные плательщика, информация по начислениям и перерасчетам, а также информация о том, где размещены офисы компании, их телефоны и режим работы. Гражданам надо внимательно прочесть квитанцию и проверить количество проживающих в квартире, а также площадь жилья, так как она влияет на размер начислений за отопление. Тем же, у кого установлен индивидуальный прибор учета теплоэнергии, необходимо прийти в тольяттинские офисы МФЦ или "ЭнергосбыТ Плюс", предоставить документы на прибор и своевременно передавать его показания.
Константин Дзюин отметил, что задавать интересующие вопросы, передавать показания индивидуальных приборов учета, получать квитанции в электронном виде и оплачивать услуги жители могут через личный кабинет на сайте компании. Для этого в квитанциях будут указаны логины и пароли личных кабинетов.
"Сейчас в Тольятти у нас 2,5 тысяч лицевых счетов граждан, но мы ожидаем серьезный прирост абонентов: в сентябре около 30 тысяч и 140 тысяч в октябре", — сообщил Константин Дзюин. В планах компании в 2019 году перевести на прямые расчеты 400 тысяч жителей губернии, в частности около 180 тысяч в Тольятти.
По словам Константина Дзюина, "ЭнергосбыТ Плюс" ведет активную работу по взысканию задолженности с потребителей-граждан: рассылаются уведомления, в отношении неплательщиков составляются судебные приказы, также им может быть отказано в выезде за границу. Компания регулярно проводит рейды совместно с судебными приставами.
Для того чтобы таких ситуаций не возникало, представители "ЭнергосбыТ Плюс" напомнили жителям губернии, что не стоит дожидаться санкционных мероприятий и рейдов. Лучше вовремя рассчитываться за тепло, горячую воду и другие коммунальные услуги.
Последние комментарии
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!