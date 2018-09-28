"ЭнергосбыТ Плюс" переводит граждан на прямые расчеты за тепло

В преддверии отопительного сезона руководители Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" проинформировали о ситуации с задолженностью за тепло и горячую воду. Для ее сокращения энергетики переводят потребителей на прямые расчеты, минуя нерадивые управляющие компании. Особенно активно эта работа ведется в Тольятти.

Как рассказал директор Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин, в Самарской области сложилась непростая ситуация с задолженностью за тепловую энергию и горячее водоснабжение (ГВС). По состоянию на 1 сентября она составляет около 8 млрд рублей — на 1 млрд больше, чем в прошлом году, в том числе 2,4 млрд рублей — в Тольятти.

Константин Дзюин отметил, что больше всего средств недополучено по группе "Управляющие компании" (УК). В Тольятти самыми крупными должниками в данном секторе являются ООО "Департамент ЖКХ г. о. Тольятти", ООО "ДЖКХ", УК № 3 и УК № 2.

Чтобы исправить ситуацию, энергетики переходят на прямые расчеты с потребителями-гражданами. Однако такая мера будет применяться не ко всем УК и ТСЖ, а только к тем, которые не справляются со взятыми на себя обязательствами по сбору денежных средств и оплате ресурсов. "Мы проводим с ними переговоры и договариваемся о расторжении договоров по оказанию таких услуг", — подчеркнул Константин Дзюин.

По информации руководителя управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Елены Карповой, сейчас в Тольятти "распаковываются" восемь управляющих компаний.

С 1 октября отдельную квитанцию за тепло и ГВС получат жители домов, которые обслуживали ООО "Уютный дом 9 квартал", ООО УК "Уютный дом" и ООО УК "Жилой дом+". А с 1 ноября этот порядок распространится на УК № 3, "Департамент ЖКХ г. о. Тольятти" и "ДЖКХ" (здесь квитанция придет в виде документа Единого расчетного центра).

В квитанциях будут содержаться персональные данные плательщика, информация по начислениям и перерасчетам, а также информация о том, где размещены офисы компании, их телефоны и режим работы. Гражданам надо внимательно прочесть квитанцию и проверить количество проживающих в квартире, а также площадь жилья, так как она влияет на размер начислений за отопление. Тем же, у кого установлен индивидуальный прибор учета теплоэнергии, необходимо прийти в тольяттинские офисы МФЦ или "ЭнергосбыТ Плюс", предоставить документы на прибор и своевременно передавать его показания.

Константин Дзюин отметил, что задавать интересующие вопросы, передавать показания индивидуальных приборов учета, получать квитанции в электронном виде и оплачивать услуги жители могут через личный кабинет на сайте компании. Для этого в квитанциях будут указаны логины и пароли личных кабинетов.

"Сейчас в Тольятти у нас 2,5 тысяч лицевых счетов граждан, но мы ожидаем серьезный прирост абонентов: в сентябре около 30 тысяч и 140 тысяч в октябре", — сообщил Константин Дзюин. В планах компании в 2019 году перевести на прямые расчеты 400 тысяч жителей губернии, в частности около 180 тысяч в Тольятти.

По словам Константина Дзюина, "ЭнергосбыТ Плюс" ведет активную работу по взысканию задолженности с потребителей-граждан: рассылаются уведомления, в отношении неплательщиков составляются судебные приказы, также им может быть отказано в выезде за границу. Компания регулярно проводит рейды совместно с судебными приставами.

Для того чтобы таких ситуаций не возникало, представители "ЭнергосбыТ Плюс" напомнили жителям губернии, что не стоит дожидаться санкционных мероприятий и рейдов. Лучше вовремя рассчитываться за тепло, горячую воду и другие коммунальные услуги.