В мкр. Крутые Ключи водитель легковушки сбил на переходе подростка

В четверг, 27 сентября, в 22:00, в мкр. Крутые Ключи участником ДТП стал 42-летний водитель ВАЗ-21124, который ехал со стороны Московского шоссе (24 км) в направлении ст. Козелки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, напротив дома № 37 мкр. Крутые Ключи он сбил 19-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть по "зебре". Пострадавшего госпитализировали. По факту случившегося ведется проверка