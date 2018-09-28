Дедовщина в Новокуйбышевске: второкурсника избили в общежитии за отказ платить дань

В Новокуйбышевске 26 сентября в общежитии жестоко избили 16-летнего Дениса. Сейчас он лежит в больнице и питаться может только через трубочку. Четыре человека, которые напали на него, остаются на свободе.
Денис учится на втором курсе Новокуйбышевского нефтехимического техникума, живет в общежитии на ул. Успенского, 2а. 26 сентября на него напали четверо старшекурсников.
"Дело было внутри общежития, — рассказала крестная подростка. — Сначала эти парни требовали с него ни за что ни про что по 200 рублей каждому, потом "поставили на счетчик", стали требовать по 500 рублей, а вечером — уже 3000 рублей. Когда Денис отказался дать им денег, затащили его в какую-то комнату и начали там избивать. Спас его кто-то из взрослых, проходивших мимо. Девушку, кажется, она младший воспитатель, привлекли глухие удары, и она открыла дверь в комнату, где его били".
У Дениса больное сердце, 1 октября он должен был лечь на плановую операцию. Вместо этого попал в больницу с сотрясением головного мозга, рваной раной челюсти и многочисленными ушибами.
Родители подростка написали заявление в полицию, но все четверо обидчиков находятся до сих пор на свободе.
Говорит Денис с трудом, и всю информацию от него передает его мама Виктория: "Денис говорит, что эта дедовщина длится уже долго. Самому старшему из тех, кто его бил, 19 лет, он назначен старостой второго этажа в общежитии и пытался устанавливать там свои порядки. До Дениса избили еще четверых парней, но не так сильно, поэтому дальше общежития информация никуда не пошла".
Родители хотят, чтобы виновные в нападении на подростка понесли наказание не только за этот эпизод, но и за все "подвиги", совершенные ранее. Проявит ли полиция рвение в этом вопросе, покажет время.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...