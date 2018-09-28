Дедовщина в Новокуйбышевске: второкурсника избили в общежитии за отказ платить дань

В Новокуйбышевске 26 сентября в общежитии жестоко избили 16-летнего Дениса. Сейчас он лежит в больнице и питаться может только через трубочку. Четыре человека, которые напали на него, остаются на свободе.

Денис учится на втором курсе Новокуйбышевского нефтехимического техникума, живет в общежитии на ул. Успенского, 2а. 26 сентября на него напали четверо старшекурсников.

"Дело было внутри общежития, — рассказала крестная подростка. — Сначала эти парни требовали с него ни за что ни про что по 200 рублей каждому, потом "поставили на счетчик", стали требовать по 500 рублей, а вечером — уже 3000 рублей. Когда Денис отказался дать им денег, затащили его в какую-то комнату и начали там избивать. Спас его кто-то из взрослых, проходивших мимо. Девушку, кажется, она младший воспитатель, привлекли глухие удары, и она открыла дверь в комнату, где его били".

У Дениса больное сердце, 1 октября он должен был лечь на плановую операцию. Вместо этого попал в больницу с сотрясением головного мозга, рваной раной челюсти и многочисленными ушибами.

Родители подростка написали заявление в полицию, но все четверо обидчиков находятся до сих пор на свободе.

Говорит Денис с трудом, и всю информацию от него передает его мама Виктория: "Денис говорит, что эта дедовщина длится уже долго. Самому старшему из тех, кто его бил, 19 лет, он назначен старостой второго этажа в общежитии и пытался устанавливать там свои порядки. До Дениса избили еще четверых парней, но не так сильно, поэтому дальше общежития информация никуда не пошла".

Родители хотят, чтобы виновные в нападении на подростка понесли наказание не только за этот эпизод, но и за все "подвиги", совершенные ранее. Проявит ли полиция рвение в этом вопросе, покажет время.