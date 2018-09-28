Появились первые результаты автоматического анализа окружающего воздуха в Тольятти

Выводы специалистов пока можно считать промежуточными, так как мобильная лаборатория до конца текущей недели продолжит свою работу в разных точках города: прежде всего там, откуда поступали жалобы местных жителей.

Сам спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании "СИБУР". По договоренности с компанией администрация Тольятти хочет присмотреться к возможностям передвижной экоаналитической лаборатории и провести независимые от человеческого фактора анализы воздуха. Дело в том, что в ближайшее время муниципалитет планирует приобрести в собственность подобную технику. Такое решение было принято на межведомственном совещании по вопросам экологии и на заседании экологического совета при администрации. Как мы уже сообщали, ситуацию с загрязнением окружающей среды в Автограде взял под личный контроль и губернатор Самарской области. На днях Дмитрий Азаров выразил серьезную озабоченность и потребовал от профильных ведомств как регионального, так и муниципального уровня ужесточить контроль в сфере экологии.

Цена передвижной лаборатории зависит от ее "начинки" и списка веществ, концентрацию которых способна определить такая спецтехника. Самый дешевый вариант стоит около 5 млн рублей, а самый дорогой — 20 млн и выше. Какая комплектация нужна Тольятти, в администрации определят чуть позже и по согласованию со всеми профильными ведомствами. Однако в том, что городу действительно необходим собственный экоаналитический автомобиль, сомнений ни у кого нет.

По словам первого заместителя главы администрации Игоря Ладыки, неблагоприятная экологическая обстановка начала формироваться со второй половины августа и пришла к относительной норме лишь в середине сентября. Причем главный загрязнитель воздуха, который вызвал широкий общественный резонанс и чье влияние почувствовали на себе тысячи горожан, так и не удалось выявить.

"В Тольятти функционируют восемь стационарных постов по мониторингу состояния воздуха, — сказал Игорь Ладыка. — Но, к сожалению, ни на одном из них не было выявлено превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Чтобы выявить тот компонент, который так заметно повлиял на городскую экологию, мы привлекали дополнительные лаборатории Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Специалисты этих ведомств замерили концентрацию в воздухе 64 различных веществ. Незначительное превышение ПДК было отмечено в редких случаях и вряд ли могло настолько серьезно повлиять на общую экологическую ситуацию. Это стало одной из веских причин для приобретения передвижной экоаналитической лаборатории — у нее совсем другие возможности и методика исследований".

Свою работу экомобиль начал с самого близко расположенного к Северному промузлу жилого дома — № 5 на улице Победы. Вместе с лаборантами за результатами измерений следил первый заместитель главы администрации Игорь Ладыка. Итоги отборов отображались после каждого замера спустя 30-40 минут на экране монитора прямо в самом автомобиле. "Человек никак не влияет на результат отборов, здесь автоматика установлена", — подчеркнула инженер-химик лаборатории.

Экоаналитическая лаборатория обнаружила только небольшое превышение предельно допустимых норм по сероводороду, да и то — всего на одну тысячную миллиграмма в объеме кубического метра воздуха. Остальные химвещества ПДК не превысили.

Поучаствовал в работе передвижной лаборатории и глава Центрального района Тольятти Артем Гончаров. По его словам, проектирование подобного экомобиля может занять до 9 месяцев. "С помощью мобильной лаборатории сможем понять, как на экологию города влияет количество автотранспорта (у нас есть Автозаводское и Южное шоссе, где периодически возникают пробки), как влияют выбросы с химических предприятий на экологическую обстановку в городе, определить, что это за вещества и от каких предприятий".

Также с работой экомобиля познакомились специалисты Тольяттинской гидрометобсерватории. Директор структуры Надежда Карпасова отметила, что это современный автомобиль, отвечающий всем требованиям с точки зрения проведения аналитических работ, соответствующий профилю предприятия, так как позволяет контролировать специфические примеси производства каучука: "Подобный экоавтомобиль мы бы и хотели приобрести для города".

Администрация планирует привлечь к замерам и другие современные лаборатории.