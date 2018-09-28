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Николай Абашин официально стал министром сельского хозяйства Самарской области

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Николай Абашин назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области с 28 сентября 2018 года. Соответствующее постановление губернатора Дмитрия Азарова опубликовано на сайте правительства региона.

Николай Абашин официально стал министром сельского хозяйства Самарской области Николай Абашин официально стал министром сельского хозяйства Самарской области
Фото: Архив «ВН»

Напомним, прежде Николай Абашин был главой Кинельского района Самарской области. Возглавить министерство сельского хозяйства глава региона предложил ему 25 сентября текущего года.

Среди первоочередных задач, обозначенных Дмитрием Азаров для нового министра, - поддержка и развитие сферы животноводства. В частности, дополнительные меры потребуются для того, чтобы увеличить показатель обеспеченности продовольствием жителей региона.

Кроме того, новому министру сельского хозяйства региона поставлена задача по укреплению перерабатывающей отрасли и развитию растениеводства.

"Понимаю всю ответственность и задачи, стоящие в важнейшей сфере экономики - сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Об этом говорил президент Владимир Владимирович Путин, об этом говорили вы в своем послании. Должен отметить не самое простое состояние отрасли, особенно в животноводстве. Но я считаю, что в рамках разработанной с вашей подачи стратегии, при непосредственной вашей поддержке, правительства, депутатского корпуса, понимании этой задачи самими аграриями, совместными силами мы их решим", - отмечал во время встречи с главой региона Николай Абашин.

Николай Абашин родился в 1961 г. в селе Сырейка Кинельского района. По образованию он агроном, работает в отрасли с 1984 года. С 2006 по 2008 гг. Николай Абашин занимал должность главы сельского поселения Георгиевка, с 2008 г. был главой Кинельского района.

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