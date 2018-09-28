Антон Шеин, "Яндекс": "На "404" я расскажу, почему дизайнеру важно делать личные проекты"

Антон Шеин - руководитель службы дизайна поисковых интерфейсов "Яндекса". На самарском фестивале интернет-деятелей "404" он скажет: "Прекращай мечтать!" - так звучит тема его доклада.
До 2008 г. Антон занимался дизайном веб-интерфейсов, потом увлекся веб-разработкой и устроился технологом в дизайн-бюро Артема Горбунова, где и вырос до технического директора. Потом он решил немного сменить деятельность и снова переключился на дизайн, применяя на практике полученные технические навыки.
"На фестивале "404" я расскажу о том, почему дизайнеру важно делать личные проекты. Поговорим о том, как найти на них время, откуда взять идею и, главное, как построить работу над проектом так, чтобы он делался, а не зачах", - анонсирует Антон в мини-интервью для Волга Ньюс.
По его словам, на фестивале он хочет услышать доклад Михаила Танского про то, как он делает свой бизнес: "Для меня это важно, потому что Миша - очень классный и отличный мотивирующий докладчик, а, во-вторых, потому что он - живой пример того, как личный проект дизайнера перерос в полноценный".
По словам Антона Шеина, на фестивале "404" заранее никогда не знаешь, какие темы будешь обсуждать, ведь все самое важное происходит в кулуарах после выступлений, а "самое классное время - между субботой и воскресеньем, когда все веселые и дружат друг с другом, знакомятся и обсуждают острые темы".
Говоря о самой большой профессиональной ошибке, Антон поделился мнением, что такая постановка вопроса некорректна: "Любая ошибка, которую вы совершаете, - это опыт, и вы учитесь новому. Не было у меня страшных ошибок, были классные, и я благодарен судьбе за каждую из них".
Он также считает, что будущее за нейросетями, а вот из прошлого ему хотелось бы вернуть технику, которую можно было отремонтировать. "Сейчас, когда у нас что-то ломается, то мы это сразу выкидываем. Раньше вот, к примеру, стиральную машину ходили чинить, и она работала лет по 20. Сейчас всю технику делают на выброс, и это меня немного огорчает", - говорит Антон Шеин.
Последние комментарии
Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.