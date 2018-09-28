Антон Шеин, "Яндекс": "На "404" я расскажу, почему дизайнеру важно делать личные проекты"

Антон Шеин - руководитель службы дизайна поисковых интерфейсов "Яндекса". На самарском фестивале интернет-деятелей "404" он скажет: "Прекращай мечтать!" - так звучит тема его доклада.

До 2008 г. Антон занимался дизайном веб-интерфейсов, потом увлекся веб-разработкой и устроился технологом в дизайн-бюро Артема Горбунова, где и вырос до технического директора. Потом он решил немного сменить деятельность и снова переключился на дизайн, применяя на практике полученные технические навыки.

"На фестивале "404" я расскажу о том, почему дизайнеру важно делать личные проекты. Поговорим о том, как найти на них время, откуда взять идею и, главное, как построить работу над проектом так, чтобы он делался, а не зачах", - анонсирует Антон в мини-интервью для Волга Ньюс.

По его словам, на фестивале он хочет услышать доклад Михаила Танского про то, как он делает свой бизнес: "Для меня это важно, потому что Миша - очень классный и отличный мотивирующий докладчик, а, во-вторых, потому что он - живой пример того, как личный проект дизайнера перерос в полноценный".

По словам Антона Шеина, на фестивале "404" заранее никогда не знаешь, какие темы будешь обсуждать, ведь все самое важное происходит в кулуарах после выступлений, а "самое классное время - между субботой и воскресеньем, когда все веселые и дружат друг с другом, знакомятся и обсуждают острые темы".

Говоря о самой большой профессиональной ошибке, Антон поделился мнением, что такая постановка вопроса некорректна: "Любая ошибка, которую вы совершаете, - это опыт, и вы учитесь новому. Не было у меня страшных ошибок, были классные, и я благодарен судьбе за каждую из них".

Он также считает, что будущее за нейросетями, а вот из прошлого ему хотелось бы вернуть технику, которую можно было отремонтировать. "Сейчас, когда у нас что-то ломается, то мы это сразу выкидываем. Раньше вот, к примеру, стиральную машину ходили чинить, и она работала лет по 20. Сейчас всю технику делают на выброс, и это меня немного огорчает", - говорит Антон Шеин.