Самарский университет отправил 50 школьников в "Артек"

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева подарил старшеклассникам со всей страны шанс попасть в Крым. В феврале 2017 г. вуз запустил масштабный гуманитарный конкурс "Универсум", в котором приняло участие более 850 детей. В течение нескольких месяцев школьники проходили тестирование и писали творческие проекты. После двух отборочных туров в финал вышли 50 детей из 21 региона.

"Победители конкурса "Универсум", организованного Самарским университетом, получили заслуженную награду - они приехали на отдых в Крым, в Международный детский центр "Артек", в лагерь "Лазурный", - говорит декан факультета филологии и журналистики Самарского университета Анна Безрукова. - 26 сентября открылась артековская смена, на которой преподаватели социально-гуманитарного института Самарского университета провели уникальные мастер-классы специально для победителей конкурса. Ребята узнают много нового и получат опыт практической работы над проектами, имеющими социокультурную значимость".

Перед поездкой в "Артек" часть победителей приехали в Самарский университет, чтобы познакомиться с вузом-организатором. В течение двух дней школьники слушали лекции и мастер-классы от ведущих преподавателей гуманитарных дисциплин.

Финалисты также примут участие в III Международном АртекФоруме, на котором познакомятся с представителями правительства России, известными актерами, олимпийскими чемпионами и блогерами.

Победа в "Универсуме" принесет ученикам 10-х и 11-х классов дополнительные баллы при поступлении в Самарский университет, что повысит их шансы в конкурсе на бюджетные места.