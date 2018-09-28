Самарский университет отправил 50 школьников в "Артек"

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева подарил старшеклассникам со всей страны шанс попасть в Крым. В феврале 2017 г. вуз запустил масштабный гуманитарный конкурс "Универсум", в котором приняло участие более 850 детей. В течение нескольких месяцев школьники проходили тестирование и писали творческие проекты. После двух отборочных туров в финал вышли 50 детей из 21 региона.
"Победители конкурса "Универсум", организованного Самарским университетом, получили заслуженную награду - они приехали на отдых в Крым, в Международный детский центр "Артек", в лагерь "Лазурный", - говорит декан факультета филологии и журналистики Самарского университета Анна Безрукова. - 26 сентября открылась артековская смена, на которой преподаватели социально-гуманитарного института Самарского университета провели уникальные мастер-классы специально для победителей конкурса. Ребята узнают много нового и получат опыт практической работы над проектами, имеющими социокультурную значимость".
Перед поездкой в "Артек" часть победителей приехали в Самарский университет, чтобы познакомиться с вузом-организатором. В течение двух дней школьники слушали лекции и мастер-классы от ведущих преподавателей гуманитарных дисциплин.
Финалисты также примут участие в III Международном АртекФоруме, на котором познакомятся с представителями правительства России, известными актерами, олимпийскими чемпионами и блогерами.
Победа в "Универсуме" принесет ученикам 10-х и 11-х классов дополнительные баллы при поступлении в Самарский университет, что повысит их шансы в конкурсе на бюджетные места.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.