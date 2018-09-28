16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский университет отправил 50 школьников в "Артек" Самарский университет подтвердил позиции в глобальном рейтинге Тimes Higher Education Представители СамГТУ выигралы конкурс проектов фестиваля "От Винта!" В Самаре наградили лучших IT-защитников В Самаре завершается цикл испытаний мобильной опреснительной установки

Образование Общество

Самарский университет отправил 50 школьников в "Артек"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева подарил старшеклассникам со всей страны шанс попасть в Крым. В феврале 2017 г. вуз запустил масштабный гуманитарный конкурс "Универсум", в котором приняло участие более 850 детей. В течение нескольких месяцев школьники проходили тестирование и писали творческие проекты. После двух отборочных туров в финал вышли 50 детей из 21 региона.

"Победители конкурса "Универсум", организованного Самарским университетом, получили заслуженную награду - они приехали на отдых в Крым, в Международный детский центр "Артек", в лагерь "Лазурный", - говорит декан факультета филологии и журналистики Самарского университета Анна Безрукова. - 26 сентября открылась артековская смена, на которой преподаватели социально-гуманитарного института Самарского университета провели уникальные мастер-классы специально для победителей конкурса. Ребята узнают много нового и получат опыт практической работы над проектами, имеющими социокультурную значимость".

Перед поездкой в "Артек" часть победителей приехали в Самарский университет, чтобы познакомиться с вузом-организатором. В течение двух дней школьники слушали лекции и мастер-классы от ведущих преподавателей гуманитарных дисциплин.

Финалисты также примут участие в III Международном АртекФоруме, на котором познакомятся с представителями правительства России, известными актерами, олимпийскими чемпионами и блогерами.

Победа в "Универсуме" принесет ученикам 10-х и 11-х классов дополнительные баллы при поступлении в Самарский университет, что повысит их шансы в конкурсе на бюджетные места.

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

Фото на сайте

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30