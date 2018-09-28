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Облправительство Власть и политика

В Самарской области работают над развитием системы мер социальной поддержки жителей

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 сентября, состоялось совместное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов и комиссии по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту.

Ее участники обсудили основные концептуальные подходы развития системы мер социальной поддержки населения. Об этой работе общественникам рассказала заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова.

По ее информации, сегодня в регионе насчитывается 130 мер социальной поддержки жителей. В 2018 году на эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено 18,4 млрд рублей. Для сравнения — в 2004 году в губернии действовало всего 86 мер соцподдержки, профинансированных на 950 млн рублей.

"В Самарской области система мер социальной поддержки широкая и массовая, — заметила Галина Андриянова. — У нас очень много получателей мер соцподдержки. Система помощи населению очень разносторонняя".

Однако действующая система соцподдержки все же нуждается в серьезной корректировке. Это связано с разными факторами — демографическими, экономическими, экологическими и т. д. Сегодня в регионе прорабатывается вопрос развития системы мер социальной поддержки населения на территории Самарской области.

Новые подходы к предоставлению мер социальной поддержки жителей планируют внедрить до 1 февраля 2021 года. Это будет уникальный для Самарской области документ, аналогов которому в других регионах нет.

"Мы изучали практику, которая сложилась в Российской Федерации. К сожалению, никакого базового документа, на который мы могли бы опираться, найти не получилось, — отметила Галина Андриянова. — Сегодня некоторые субъекты только начинают думать о том, чтобы внедрить некоторые, существующие в Самарской области, меры, в том числе семейный капитал в связи с рождением третьего или последующих детей, у нас эта выплата реализуется с 1 декабря 2012 года".

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