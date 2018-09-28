УК Самарской области заплатят за горячую воду на 50% больше из-за отсутствия счетчиков

Жителей Самарской области не коснется увеличение коммунальных платежей из-за отсутствия общедомовых приборов учета, в то время как управляющие организации региона в октябре заплатят за горячую воду на 50% больше, сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс".

Самарский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" в сентябре выполнит начисления за тепло и горячую воду управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Самары и Тольятти с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления. Это касается тех жилищных организаций, которые не установили общедомовые приборы учета (ОДПУ) до 1 сентября 2018 года.

В соответствии с действующим законодательством наличие ОДПУ является обязательным. В случае его отсутствия и при наличии технической возможности установки ежемесячные расчеты производятся с применением повышающего коэффициента за тепло — 1,1, за горячую воду — 1,5.

Согласно правилам, обязательным при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами, этот коэффициент ресурсники могут выставить управляющим организациям. Граждан это никак не касается, на них перевыставить УК не могут.

Энергетики предупреждают: в случае увеличения счетов собственникам жилья рекомендуется обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Также необходимо проверить свои УК, ТСЖ и ЖСК на наличие общедомовых приборов учета (если же счетчики отсутствуют, то необходимо потребовать исполнителей коммунальных услуг произвести их монтаж).

В Самарской области 21 085 многоквартирных домов. Из них более 64% оснащены общедомовыми счетчиками на отопление. 8648 МКД получают коммунальный ресурс "Горячая вода", из них около 60% имеют общедомовые приборы учета. Посмотреть, оснащен ли дом общедомовым счетчиком, можно в системе ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru)

"При наличии технической возможности УК, ЖСК, ТСЖ обязаны устанавливать общедомовые приборы учета и следить за их исправностью, своевременно производить поверку и замену. Те же исполнители коммунальных услуг, кто проигнорировал постановление правительства, будут платить на 10% больше за тепло и на 50% — за ГВС", — отметил директор Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.

При установленных приборах учета и своевременной передаче показаний повышающий коэффициент не применяется. Начисления производятся по показаниям приборов учета и установленным тарифам.