УК Самарской области заплатят за горячую воду на 50% больше из-за отсутствия счетчиков

Жителей Самарской области не коснется увеличение коммунальных платежей из-за отсутствия общедомовых приборов учета, в то время как управляющие организации региона в октябре заплатят за горячую воду на 50% больше, сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс".
Самарский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" в сентябре выполнит начисления за тепло и горячую воду управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Самары и Тольятти с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления. Это касается тех жилищных организаций, которые не установили общедомовые приборы учета (ОДПУ) до 1 сентября 2018 года.
В соответствии с действующим законодательством наличие ОДПУ является обязательным. В случае его отсутствия и при наличии технической возможности установки ежемесячные расчеты производятся с применением повышающего коэффициента за тепло — 1,1, за горячую воду — 1,5.
Согласно правилам, обязательным при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами, этот коэффициент ресурсники могут выставить управляющим организациям. Граждан это никак не касается, на них перевыставить УК не могут.
Энергетики предупреждают: в случае увеличения счетов собственникам жилья рекомендуется обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Также необходимо проверить свои УК, ТСЖ и ЖСК на наличие общедомовых приборов учета (если же счетчики отсутствуют, то необходимо потребовать исполнителей коммунальных услуг произвести их монтаж).
В Самарской области 21 085 многоквартирных домов. Из них более 64% оснащены общедомовыми счетчиками на отопление. 8648 МКД получают коммунальный ресурс "Горячая вода", из них около 60% имеют общедомовые приборы учета. Посмотреть, оснащен ли дом общедомовым счетчиком, можно в системе ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru)
"При наличии технической возможности УК, ЖСК, ТСЖ обязаны устанавливать общедомовые приборы учета и следить за их исправностью, своевременно производить поверку и замену. Те же исполнители коммунальных услуг, кто проигнорировал постановление правительства, будут платить на 10% больше за тепло и на 50% — за ГВС", — отметил директор Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.
При установленных приборах учета и своевременной передаче показаний повышающий коэффициент не применяется. Начисления производятся по показаниям приборов учета и установленным тарифам.
Последние комментарии
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!