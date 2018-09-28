Проект "Модерн в облаках" стал лауреатом регионального конкурса Russian Event Awards ПФО и УФО 2018

26-27 сентября в Чебоксарах прошел финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов 2018. Проект "Модерн в облаках" занял второе место в номинации "Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ по футболу".
В финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards ПФО и УФО было представлено 137 проектов из 13 регионов страны: Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл, Нижегородской области, Самарской области, Свердловской области, Саратовской области, Республики Татарстан, Тюменской области, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Чувашской Республики.
Всего для участия в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards ПФО и УФО было заявлено 210 проектов из 17 регионов.
В номинации "Лучшая программа мероприятий, посвященных чемпионату мира по футболу" жюри определило трех победителей. Первое место разделили два проекта из Казани - "The Kremlin Confederation of ART" и "Программа гостеприимства в Национальном музее Республики Татарстан". Второго места удостоился проект "Модерн в облаках", проходивший в Самаре в июне-июле.
Напомним, проект "Модерн в облаках" проходил в Самаре в дни чемпионата мира по футболу. Он представлял гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями начала ХХ века в воздух поднялись четырехметровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них были установлены навигационные стенды с информацией.
Рядом с архитектурными памятниками разместились шесть творческих площадок с разного рода активностями. Они работали накануне и в день матчей чемпионата мира на "Самара Арене". На трех площадках выступали музыкальные коллективы, на остальных - уличные артисты, танцоры и художники.
Авторы проекта - архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы (мастерская урбанистики "Артполис"). Соавторами выступили архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, организаторы фестиваля "Метафест" Андрей Кочетков и Алексей Есин, доцент Самарского университета Андрей Чернов, музыканты Дмитрий и Татьяна Дмитриевы, художники Лилия и Алексей Лысенковы и Ирина Павлова, а также архитектор Александр Варенов.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Развитие, а точнее сохранение видового функционала данной территории требует особого внимания. Храни ее всевышний от коммерческого беспредела)).
Хорошее дело и команда грамотная)