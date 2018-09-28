Проект "Модерн в облаках" стал лауреатом регионального конкурса Russian Event Awards ПФО и УФО 2018

26-27 сентября в Чебоксарах прошел финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов 2018. Проект "Модерн в облаках" занял второе место в номинации "Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ по футболу".

В финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards ПФО и УФО было представлено 137 проектов из 13 регионов страны: Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл, Нижегородской области, Самарской области, Свердловской области, Саратовской области, Республики Татарстан, Тюменской области, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Чувашской Республики.



Всего для участия в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards ПФО и УФО было заявлено 210 проектов из 17 регионов.



В номинации "Лучшая программа мероприятий, посвященных чемпионату мира по футболу" жюри определило трех победителей. Первое место разделили два проекта из Казани - "The Kremlin Confederation of ART" и "Программа гостеприимства в Национальном музее Республики Татарстан". Второго места удостоился проект "Модерн в облаках", проходивший в Самаре в июне-июле.





Напомним, проект "Модерн в облаках" проходил в Самаре в дни чемпионата мира по футболу. Он представлял гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями начала ХХ века в воздух поднялись четырехметровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них были установлены навигационные стенды с информацией.



Рядом с архитектурными памятниками разместились шесть творческих площадок с разного рода активностями. Они работали накануне и в день матчей чемпионата мира на "Самара Арене". На трех площадках выступали музыкальные коллективы, на остальных - уличные артисты, танцоры и художники.



Авторы проекта - архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы (мастерская урбанистики "Артполис"). Соавторами выступили архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, организаторы фестиваля "Метафест" Андрей Кочетков и Алексей Есин, доцент Самарского университета Андрей Чернов, музыканты Дмитрий и Татьяна Дмитриевы, художники Лилия и Алексей Лысенковы и Ирина Павлова, а также архитектор Александр Варенов.