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В Самаре пройдет эстафета памяти Виктора Сазонова, перекроют ряд улиц

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 29 сентября пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета, ее посвятили памяти Виктора Сазонова, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В связи с этим с 09:00 до 15:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:

  • по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до Лесной;
  • по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
  • по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до Ново-Садовой.

Также на этих участках с 20:00 28 сентября до 15:00 субботы запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 29 сентября движение общественного транспорта будет организовано по временной схеме:

  • автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261 проследуют по улицам Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева, далее по своему маршруту - в обоих направлениях;
  • автобусы №11 в направлении Губернского рынка проследуют по пр. Ленина, улицам Осипенко, Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева, Вилоновской, Максима Горького, далее по своему маршруту; а в направлении станции метро "Алабинская" - по улицам Максима Горького, Вилоновской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Молодогвардейской, Полевой, Ново-Садовой.

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