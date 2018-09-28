В Самаре пройдет эстафета памяти Виктора Сазонова, перекроют ряд улиц

В Самаре 29 сентября пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета, ее посвятили памяти Виктора Сазонова, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим с 09:00 до 15:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:

по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до Лесной;

по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до Ново-Садовой.

Также на этих участках с 20:00 28 сентября до 15:00 субботы запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 29 сентября движение общественного транспорта будет организовано по временной схеме: