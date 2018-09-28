В Самаре пройдет эстафета памяти Виктора Сазонова, перекроют ряд улиц

В Самаре 29 сентября пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета, ее посвятили памяти Виктора Сазонова, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с этим с 09:00 до 15:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:
- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до Лесной;
- по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до Ново-Садовой.
Также на этих участках с 20:00 28 сентября до 15:00 субботы запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 09:00 до 15:00 29 сентября движение общественного транспорта будет организовано по временной схеме:
- автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261 проследуют по улицам Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева, далее по своему маршруту - в обоих направлениях;
- автобусы №11 в направлении Губернского рынка проследуют по пр. Ленина, улицам Осипенко, Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева, Вилоновской, Максима Горького, далее по своему маршруту; а в направлении станции метро "Алабинская" - по улицам Максима Горького, Вилоновской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Молодогвардейской, Полевой, Ново-Садовой.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.