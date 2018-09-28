Дмитрий Азаров: "Провести Парад Памяти на высоком организационном уровне — дело чести"

В пятницу, 28 сентября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в первом расширенном заседании оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.

За годы проведения Парад Памяти в Самаре давно перешагнул границы региона и Приволжского федерального округа: в этом году в нем примут участие представители более 20 регионов России и дипмиссии иностранных государств. Мероприятия в рамках парада проходят при поддержке администрации президента РФ, правительства РФ, министерства иностранных дел.

Знаковым мероприятие стало во многом благодаря включенности в его подготовку огромного количества людей. И делают они это не по должности, а по состоянию души, уверен Дмитрий Азаров.

"Каждый год мы подходим к подготовке Парада Памяти творчески, не для отчета, не для галочки, — отметил губернатор. — А сердечно, в память об этом знаменательном событии. Проект сегодня живой, он продолжает развиваться, обретать новые грани. Парад Памяти стал народным проектом. Зародившись как местная инициатива, он притягивает к себе все больше людей с новыми интересными идеями и предложениями, которые мы обсуждаем, прорабатываем и которые уже неоднократно находили свою реализацию при проведении парадов".

По инициативе ветеранов темой восьмой по счету реконструкции великого исторического события стало "Оружие Победы". Мероприятие станет напоминанием о роли запасной столицы СССР — Куйбышева в разгроме немецко-фашистских захватчиков.

"Главная цель — показать, что наш регион был кузницей, где ковалось грозное оружие, оружие Победы. Парад Памяти должен подчеркнуть преемственность поколений, показать, что и сегодня мы готовы к решению самых масштабных задач", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Парад Памяти — мероприятие вневозрастное, но целевой аудиторией является, в первую очередь, подрастающее поколение. Их участие в реконструкции исторического события — основной элемент патриотического воспитания.

Для молодежи будут проводиться уроки мужества, классные часы, встречи с ветеранами. Организуют экскурсии на предприятия, силами которых ковалось легендарное оружие. Речь идет не только о Самаре, но и о заводах в Сызрани и Чапаевске. Посещения не будут ограничиваться заводскими музеями: школьники, учащиеся ссузов должны иметь возможность познакомиться с действующими производствами.

Более полно раскрыть общую идею помогут спецмероприятия. Марш Устинова будет посвящен 110-летию со дня рождения уроженца Самары, маршала Советского Союза, министра обороны страны Дмитрия Устинова.

В честь 75-летия освобождения Крыма на набережной пройдет реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции. Организаторы хотят напомнить о роли в боях за полуостров двух морских стрелковых бригад, сформированных в Куйбышевской области во время войны. Обещают: будет зрелищно и познавательно.

История Большого театра, эвакуированного в годы войны в запасную столицу, станет главной в мероприятиях "Самара — культурная столица". Запланированы выступления солистов Большого с исполнением арий из постановок времен Великой Отечественной, выставка, посвященная годам эвакуации. Традиционно в Самару приедет народный артист СССР Василий Лановой — он представит моноспектакль и проведет творческие встречи. Приглашение представителей иностранных посольств напомнит о городе, как о дипломатической столице во время войны.

В главном событии, Параде Памяти, на площади им. В. В. Куйбышева примут участие армейские расчеты и сотрудники силовых структур, колоннами пройдут ветеранские и патриотические организации, трудовые коллективы и профсоюзы. Традиционно в параде примут участие школьники, студенты, воспитанники кадетских классов, суворовских и нахимовских училищ. По крупнейшей площади Европы прошагают представители всех регионов ПФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, республики Крым и других субъектов РФ.

Дмитрий Азаров отметил: перед регионом стоит задача обеспечить качественную и своевременную подготовку к событию, в котором примут участие десятки тысяч людей.

"Провести его на самом высоком организационном уровне важно для нас. Считаю, это дело чести. Уверен, и в этом году мы с задачей справимся, и наш проект получит еще больше сторонников по всей территории Российской Федерации и далеко за ее пределами", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Более подробно о концепции мероприятия доложил врио вице-губернатора, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти Александр Фетисов, о ходе подготовки рассказали представители армии, военно-патриотических клубов. Также оргкомитет наградил школьников-победителей творческих конкурсов на военную тематику и организаторов фестиваля военной истории "Россия. ХХ век".