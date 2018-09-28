Дмитрий Азаров: "Провести Парад Памяти на высоком организационном уровне — дело чести"

В пятницу, 28 сентября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в первом расширенном заседании оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.
За годы проведения Парад Памяти в Самаре давно перешагнул границы региона и Приволжского федерального округа: в этом году в нем примут участие представители более 20 регионов России и дипмиссии иностранных государств. Мероприятия в рамках парада проходят при поддержке администрации президента РФ, правительства РФ, министерства иностранных дел.
Знаковым мероприятие стало во многом благодаря включенности в его подготовку огромного количества людей. И делают они это не по должности, а по состоянию души, уверен Дмитрий Азаров.
"Каждый год мы подходим к подготовке Парада Памяти творчески, не для отчета, не для галочки, — отметил губернатор. — А сердечно, в память об этом знаменательном событии. Проект сегодня живой, он продолжает развиваться, обретать новые грани. Парад Памяти стал народным проектом. Зародившись как местная инициатива, он притягивает к себе все больше людей с новыми интересными идеями и предложениями, которые мы обсуждаем, прорабатываем и которые уже неоднократно находили свою реализацию при проведении парадов".
По инициативе ветеранов темой восьмой по счету реконструкции великого исторического события стало "Оружие Победы". Мероприятие станет напоминанием о роли запасной столицы СССР — Куйбышева в разгроме немецко-фашистских захватчиков.
"Главная цель — показать, что наш регион был кузницей, где ковалось грозное оружие, оружие Победы. Парад Памяти должен подчеркнуть преемственность поколений, показать, что и сегодня мы готовы к решению самых масштабных задач", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Парад Памяти — мероприятие вневозрастное, но целевой аудиторией является, в первую очередь, подрастающее поколение. Их участие в реконструкции исторического события — основной элемент патриотического воспитания.
Для молодежи будут проводиться уроки мужества, классные часы, встречи с ветеранами. Организуют экскурсии на предприятия, силами которых ковалось легендарное оружие. Речь идет не только о Самаре, но и о заводах в Сызрани и Чапаевске. Посещения не будут ограничиваться заводскими музеями: школьники, учащиеся ссузов должны иметь возможность познакомиться с действующими производствами.
Более полно раскрыть общую идею помогут спецмероприятия. Марш Устинова будет посвящен 110-летию со дня рождения уроженца Самары, маршала Советского Союза, министра обороны страны Дмитрия Устинова.
В честь 75-летия освобождения Крыма на набережной пройдет реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции. Организаторы хотят напомнить о роли в боях за полуостров двух морских стрелковых бригад, сформированных в Куйбышевской области во время войны. Обещают: будет зрелищно и познавательно.
История Большого театра, эвакуированного в годы войны в запасную столицу, станет главной в мероприятиях "Самара — культурная столица". Запланированы выступления солистов Большого с исполнением арий из постановок времен Великой Отечественной, выставка, посвященная годам эвакуации. Традиционно в Самару приедет народный артист СССР Василий Лановой — он представит моноспектакль и проведет творческие встречи. Приглашение представителей иностранных посольств напомнит о городе, как о дипломатической столице во время войны.
В главном событии, Параде Памяти, на площади им. В. В. Куйбышева примут участие армейские расчеты и сотрудники силовых структур, колоннами пройдут ветеранские и патриотические организации, трудовые коллективы и профсоюзы. Традиционно в параде примут участие школьники, студенты, воспитанники кадетских классов, суворовских и нахимовских училищ. По крупнейшей площади Европы прошагают представители всех регионов ПФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, республики Крым и других субъектов РФ.
Дмитрий Азаров отметил: перед регионом стоит задача обеспечить качественную и своевременную подготовку к событию, в котором примут участие десятки тысяч людей.
"Провести его на самом высоком организационном уровне важно для нас. Считаю, это дело чести. Уверен, и в этом году мы с задачей справимся, и наш проект получит еще больше сторонников по всей территории Российской Федерации и далеко за ее пределами", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Более подробно о концепции мероприятия доложил врио вице-губернатора, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти Александр Фетисов, о ходе подготовки рассказали представители армии, военно-патриотических клубов. Также оргкомитет наградил школьников-победителей творческих конкурсов на военную тематику и организаторов фестиваля военной истории "Россия. ХХ век".
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.