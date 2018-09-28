Дмитрий Азаров: "Мы обязаны сформировать у молодого человека устойчивый иммунитет к употреблению наркотиков"

В пятницу, 28 сентября, под председательством губернатора Дмитрия Азарова прошло очередное заседание областной антинаркотической комиссии. Участие в ней приняли руководители региональных министерств, представители силовых ведомств.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров отметил, что в 17 муниципалитетах региона ситуация заметно улучшилась. В целом в Самарской области по итогам шести месяцев 2018 года число лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом "наркомания", сократилось на 4%.

Руководитель аппарата АНК Вадим Картавченко отметил: "Работа органов местного самоуправления позволила достичь положительных сдвигов. Число лиц, имеющих пагубную зависимость и допускающих потребление наркотиков, в регионе снижается. Наибольшее оздоровление ситуации отмечено в Алексеевском, Нефтегорском, Шенталинском, Богатовском и Большечерниговском районах. В Приволжском и Хворостянском районах лиц, имеющих диагноз "наркомания", на учете не состоит". Однако предстоит еще много работы.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что взаимодействие с муниципальными антинаркотическими комиссиями должно быть предельно четким и конкретным. "Каждому муниципалитету нужно указать на недостатки его работы, дать конкретные рекомендации к их исправлению. Иначе все наши встречи будут пустой формальностью", - подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание члены комиссии уделили вопросам профилактики наркомании. "То, что число потребителей наркотиков снижается, не дает нам повода останавливать профилактическую работу. Ее нужно вести системно, с учетом лучшего федерального опыта и опыта других регионов, - заявил губернатор. - Мы обязаны сформировать у каждого молодого человека устойчивый иммунитет к употреблению наркотиков".

О профилактической работе в образовательных учреждениях рассказала представитель профильного министерства Оксана Чуракова. Выявить и нейтрализовать тягу к наркотикам помогает социально-психологическое тестирование. Его прошли около 20 тыс. школьников из всех образовательных организаций региона. Однако некоторые ученики отказались от тестирования. Следовательно, они могут попасть в группу риска. Поэтому с ними проводят профилактические беседы, пытаются вовлечь в волонтерские и творческие проекты.

Аналогичная работа проводится с учащимися ссузов. В прошлом году из 13,5 тыс. планируемых к участию ребят тестирование прошло 10,7 тыс. человек. Большая часть отказов связана с тем, что в момент проведения анкетирования ученики участвовали либо в спортивных, либо в культурно-массовых мероприятиях.

С весны этого года к работе подключились и вузы региона. Пока тестирование прошли только студенты СамГТУ, отрабатывается возможность участия студентов Самарского университета. "Нам необходимо усилить работу с высшей школой. Два вуза на весь регион - это крайне мало, - отметил Дмитрий Азаров. Он предложили привлечь к прохождению тестов работающую молодежь. "Это вопрос нужно обговорить с предприятиями-работодателями", - отметил губернатор.

Еще один важный инструмент профилактики наркозависимости - наставничество. "У нас есть пример бизнесмена Ростислава Хугаева, который взял шефство над воспитанниками детдома в Сызрани. Есть и Самарская гильдия строителей, которая опекает целый детский дом. Показательно, что 100% подшефных ребят сдали выпускные экзамены и поступили в вузы", - рассказала руководитель регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова.

Дмитрий Азаров предложил тиражировать данный опыт в другие города и районы области. "Наставниками могут быть представители малого бизнеса. Семья, имеющая свое дело, вполне может взять шефство над одним ребенком. Он получит полезные навыки, сможет поработать, начать взрослую жизнь", - сказал губернатор.