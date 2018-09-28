16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" в овертайме победила "Снежных Барсов" - 3:2 Два игрока ЦСК ВВС перешли в "Ак Барс" ХК "Лада" усилился защитником "Амура" Георгием Бердюковым "Ладья" в повторном мачте разгромила "Алтай" - 6:1 ХК ЦСК ВВС победил пекинский "КРС-ОЭРДЖИ" - 4:1

Хоккей Спорт

"Ладья" в овертайме победила "Снежных Барсов" - 3:2

АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати

В пятницу, 28 сентября, "Ладья" на выезде встречалась со "Снежными Барсами" из Астаны.

В первом периоде счет не был открыт, а в начале второго периода Олег Бойко реализовал большинство — 1:0. Прошло совсем немного времени, и астанинцы стараниями Саяна Данияра во второй раз реализовали численное преимущество — 2:0.

В начале второго периода защитник волжан Дмитрий Костенко забросил две шайбы, восстановив равновесие  - 2:2. Этот счет не изменился до окончания третьего периода.

В овертайме Егор Быстров пошел на ворота хозяев, голкипер шайбу отбил, но подоспевший Андрей Гришаков спокойно закатил ее в пустые ворота — 2:3 победа "Ладьи".

29 сентября соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.

"Ладья": Забродин; Полевщиков — Петров, Грошев — Журавлев — Гришаков; Колягин — Костенко, Цыбин (2) — Кротов — Башлаев; Веремьев — Добродум, Николенко — Кухарев — Быстров; Габдрахманов (4) — Харинов, Торопов — Рангаев — Стешенко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30