"Ладья" в овертайме победила "Снежных Барсов" - 3:2

В пятницу, 28 сентября, "Ладья" на выезде встречалась со "Снежными Барсами" из Астаны.
В первом периоде счет не был открыт, а в начале второго периода Олег Бойко реализовал большинство — 1:0. Прошло совсем немного времени, и астанинцы стараниями Саяна Данияра во второй раз реализовали численное преимущество — 2:0.
В начале второго периода защитник волжан Дмитрий Костенко забросил две шайбы, восстановив равновесие - 2:2. Этот счет не изменился до окончания третьего периода.
В овертайме Егор Быстров пошел на ворота хозяев, голкипер шайбу отбил, но подоспевший Андрей Гришаков спокойно закатил ее в пустые ворота — 2:3 победа "Ладьи".
29 сентября соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.
"Ладья": Забродин; Полевщиков — Петров, Грошев — Журавлев — Гришаков; Колягин — Костенко, Цыбин (2) — Кротов — Башлаев; Веремьев — Добродум, Николенко — Кухарев — Быстров; Габдрахманов (4) — Харинов, Торопов — Рангаев — Стешенко.