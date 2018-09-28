"Ладья" в овертайме победила "Снежных Барсов" - 3:2

В пятницу, 28 сентября, "Ладья" на выезде встречалась со "Снежными Барсами" из Астаны.

В первом периоде счет не был открыт, а в начале второго периода Олег Бойко реализовал большинство — 1:0. Прошло совсем немного времени, и астанинцы стараниями Саяна Данияра во второй раз реализовали численное преимущество — 2:0.

В начале второго периода защитник волжан Дмитрий Костенко забросил две шайбы, восстановив равновесие - 2:2. Этот счет не изменился до окончания третьего периода.

В овертайме Егор Быстров пошел на ворота хозяев, голкипер шайбу отбил, но подоспевший Андрей Гришаков спокойно закатил ее в пустые ворота — 2:3 победа "Ладьи".

29 сентября соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.