В Сызрани полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Тольятти, укравшего деньги с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В дежурную часть отдела полиции № 32 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" обратился 56-летний местный житель, заявивший, что с его банковской карты были похищены денежные средства в размере 4,9 тыс. рублей.
В ходе опроса потерпевший пояснил, что карту он хранил дома, а данные от нее никому не сообщал. Однако незадолго до инцидента он потерял мобильный телефон, на котором было установлено приложение банка.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили личность гражданина, на чей счет были переведены похищенные денежные средства. Оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его. Задержанным оказался ранее не судимый безработный тольяттинец, приехавший в Сызрань по личным делам и проживающий на территории города временно.
Со слов злоумышленника, потерянный потерпевшим телефон он нашел на улице. Увидев, что на телефоне установлено банковское мобильное приложение, он перевел с карты потерпевшего на свою все имеющиеся деньги, после чего выкинул средство связи. Похищенные деньги мужчина снял и потратил на собственные нужды.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...