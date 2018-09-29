В Сызрани полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Тольятти, укравшего деньги с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть отдела полиции № 32 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" обратился 56-летний местный житель, заявивший, что с его банковской карты были похищены денежные средства в размере 4,9 тыс. рублей.

В ходе опроса потерпевший пояснил, что карту он хранил дома, а данные от нее никому не сообщал. Однако незадолго до инцидента он потерял мобильный телефон, на котором было установлено приложение банка.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили личность гражданина, на чей счет были переведены похищенные денежные средства. Оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его. Задержанным оказался ранее не судимый безработный тольяттинец, приехавший в Сызрань по личным делам и проживающий на территории города временно.

Со слов злоумышленника, потерянный потерпевшим телефон он нашел на улице. Увидев, что на телефоне установлено банковское мобильное приложение, он перевел с карты потерпевшего на свою все имеющиеся деньги, после чего выкинул средство связи. Похищенные деньги мужчина снял и потратил на собственные нужды.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.