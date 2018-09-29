"Балтика" вписала новую страницу в историю самарского пивоварения

Об истории самарского пивоварения с середины XIX века и до наших дней узнали участники варки юбилейного декалитра пива "Самара". Лекцию для гостей завода "Балтика-Самара" прочитал известный краевед и телеведущий, профессор Самарского университета Михаил Перепелкин. А экскурсия, проведенная сотрудниками "Балтики", помогла увидеть, как далеко шагнула пивоваренная отрасль за полтора столетия.

Варка 65-миллионного декалитра пива "Самара" не случайно сопровождалось экскурсом в историю: региональный сорт был создан с учетом вкусов и предпочтений жителей Самары, продолжил лучшие пивоваренные традиции. О том, как они создавались и развивались, узнали студенты вузов, где готовят будущих специалистов пивоваренной отрасли, сотрудники СМИ и другие совершеннолетние самарцы, пожелавшие принять участие в праздничном мероприятии.

Во время экскурсии по цехам гости увидели, насколько далеко шагнуло производство — от заводов середины XIX века, где работало всего несколько человек, до современнейшего предприятия "Балтики" с его строгим многоуровневым контролем качества продукции. В варочном цехе экскурсия задержалась для торжественной церемонии: Михаил Перепелкин, Сергей Колесник, глава Кинельского района и главный пивовар завода Денис Панарин приняли участие в варке юбилейного декалитра пива "Самара". Они символично забросили хмель на этапе варка сусла.

"Региональный бренд "Самара", название которому дали сами жители области, тоже имеет свою историю. Он производится с 2003 года, с самого начала работы завода "Балтика-Самара". За 15 лет он не только полюбился потребителям, но и получил множество профессиональных наград. В их числе — дипломы и Золотой знак качества Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", золотые медали Поволжской агропромышленный выставки, Серебряная премия "Бренд года / EFFIE" в номинации "Региональный проект", диплом "Золотой бренд Самарской области", — рассказывает менеджер по управлению региональным портфелем компании в регионе Урал-Поволжья Алена Логунова.

"Для нас следование традициям заключается не только во вкусе пива "Самара", созданного специально для жителей города. Как свидетельствует история, лучшие производители еще в позапрошлом веке демонстрировали высокую социальную ответственность. Мы также стремимся быть максимально полезными обществу, вкладывая в основу нашей работы смысл существования. Мы варим пиво для лучшего сегодня и завтра: поддерживаем спорт, развиваем традиции ответственного потребления. Завод является надежным работодателем и одним из главных налогоплательщиков региона. Можно смело сказать, что за полтора десятилетия мы добавили в историю самарского пивоварения новую страницу — или даже целую главу", — подводит итог праздничной церемонии главный пивовар завода "Балтика-Самара" Денис Панарин.