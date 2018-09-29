"Балтика" вписала новую страницу в историю самарского пивоварения

Об истории самарского пивоварения с середины XIX века и до наших дней узнали участники варки юбилейного декалитра пива "Самара". Лекцию для гостей завода "Балтика-Самара" прочитал известный краевед и телеведущий, профессор Самарского университета Михаил Перепелкин. А экскурсия, проведенная сотрудниками "Балтики", помогла увидеть, как далеко шагнула пивоваренная отрасль за полтора столетия.
Варка 65-миллионного декалитра пива "Самара" не случайно сопровождалось экскурсом в историю: региональный сорт был создан с учетом вкусов и предпочтений жителей Самары, продолжил лучшие пивоваренные традиции. О том, как они создавались и развивались, узнали студенты вузов, где готовят будущих специалистов пивоваренной отрасли, сотрудники СМИ и другие совершеннолетние самарцы, пожелавшие принять участие в праздничном мероприятии.
Во время экскурсии по цехам гости увидели, насколько далеко шагнуло производство — от заводов середины XIX века, где работало всего несколько человек, до современнейшего предприятия "Балтики" с его строгим многоуровневым контролем качества продукции. В варочном цехе экскурсия задержалась для торжественной церемонии: Михаил Перепелкин, Сергей Колесник, глава Кинельского района и главный пивовар завода Денис Панарин приняли участие в варке юбилейного декалитра пива "Самара". Они символично забросили хмель на этапе варка сусла.
"Региональный бренд "Самара", название которому дали сами жители области, тоже имеет свою историю. Он производится с 2003 года, с самого начала работы завода "Балтика-Самара". За 15 лет он не только полюбился потребителям, но и получил множество профессиональных наград. В их числе — дипломы и Золотой знак качества Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", золотые медали Поволжской агропромышленный выставки, Серебряная премия "Бренд года / EFFIE" в номинации "Региональный проект", диплом "Золотой бренд Самарской области", — рассказывает менеджер по управлению региональным портфелем компании в регионе Урал-Поволжья Алена Логунова.
"Для нас следование традициям заключается не только во вкусе пива "Самара", созданного специально для жителей города. Как свидетельствует история, лучшие производители еще в позапрошлом веке демонстрировали высокую социальную ответственность. Мы также стремимся быть максимально полезными обществу, вкладывая в основу нашей работы смысл существования. Мы варим пиво для лучшего сегодня и завтра: поддерживаем спорт, развиваем традиции ответственного потребления. Завод является надежным работодателем и одним из главных налогоплательщиков региона. Можно смело сказать, что за полтора десятилетия мы добавили в историю самарского пивоварения новую страницу — или даже целую главу", — подводит итог праздничной церемонии главный пивовар завода "Балтика-Самара" Денис Панарин.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.