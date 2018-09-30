Ночью более 50 человек тушили крупный пожар на складе под Кинелем

В воскресенье, 30 сентября, в 2:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Элеваторная в с. Георгиевка в Кинельском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела кровля склада на площади 1,6 тыс. кв. метров. В тушении участвовал 51 человек. Использовалось 19 единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 5:06. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.