На посту "Зеленовка" задержали водителя с поддельным разрешением на перевозку опасных грузов

Ставропольскими сотрудниками органов внутренних дел в отношении жителя Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Утром 16 сентября текущего года инспекторы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району на контрольно-пропускном пункте около села Зеленовка за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль "ДАФ" с цистерной. Водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что документ поддельный.
Как установили полицейские, подозреваемому 31 год, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Следствие продолжается.
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когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...