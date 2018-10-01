Французский пианист представит в Самаре уникальный репертуар для левой руки

В пятницу, 5 октября, в 18:30 в Самарской филармонии выступит французский пианист Максим Зеккини.
Максим Зеккини родился в Париже в 1979 году. Учился в Национальной консерватории в Лионе. Максим Зеккини — первый французский пианист, получивший диплом в престижной международной музыкальной академии Incontri col Maestro Academy в городе Имола (Италия). Музыкант является призером и победителем международных конкурсов.
Максим Зеккини принимает участие во многих фестивалях и концертах, как во Франции, так и за рубежом. Особую известность музыкант получил благодаря своей виртуозной игре только одной рукой — левой. Записанная им антология произведений для левой руки известна во всем мире.
Зеккини называют "эклектичным музыкантом" — он занимается оркестровкой музыки для телевидения, ставит мюзиклы. Сотрудничал с актрисой Анук Эме, давая "концерты-лекции". С юных лет увлекается композиторским искусством.
Концерт пианиста пройдет в программе международного фестиваля "Французская осень" при поддержке Французского института в России и Посольства Франции.
Программа концерта
I отделение — для левой руки
Ж. Массне. "Размышление" из оперы "Таис"
Ш. В. Алькан. "Большая фантазия" Ля-бемоль мажор, соч. 76
Г. Самазей. Серенада из оперы "Норма"
М. Равель. Концерт для фортепиано (левой руки) с оркестром Ре мажор (транскрипция для фортепиано соло М. Зеккини)
II отделение — для двух рук
Ф. Шопен. Ноктюрн, соч. 9 № 1
Г. Форе. Романсы без слов, соч. 17
К. Дебюсси. "Лунный свет"
М. Легран. Сюита из музыки к к/ф "Шербурские зонтики"
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Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!