Французский пианист представит в Самаре уникальный репертуар для левой руки

В пятницу, 5 октября, в 18:30 в Самарской филармонии выступит французский пианист Максим Зеккини.

Максим Зеккини родился в Париже в 1979 году. Учился в Национальной консерватории в Лионе. Максим Зеккини — первый французский пианист, получивший диплом в престижной международной музыкальной академии Incontri col Maestro Academy в городе Имола (Италия). Музыкант является призером и победителем международных конкурсов.

Максим Зеккини принимает участие во многих фестивалях и концертах, как во Франции, так и за рубежом. Особую известность музыкант получил благодаря своей виртуозной игре только одной рукой — левой. Записанная им антология произведений для левой руки известна во всем мире.

Зеккини называют "эклектичным музыкантом" — он занимается оркестровкой музыки для телевидения, ставит мюзиклы. Сотрудничал с актрисой Анук Эме, давая "концерты-лекции". С юных лет увлекается композиторским искусством.

Концерт пианиста пройдет в программе международного фестиваля "Французская осень" при поддержке Французского института в России и Посольства Франции.

Программа концерта

I отделение — для левой руки

Ж. Массне. "Размышление" из оперы "Таис"

Ш. В. Алькан. "Большая фантазия" Ля-бемоль мажор, соч. 76

Г. Самазей. Серенада из оперы "Норма"

М. Равель. Концерт для фортепиано (левой руки) с оркестром Ре мажор (транскрипция для фортепиано соло М. Зеккини)

II отделение — для двух рук

Ф. Шопен. Ноктюрн, соч. 9 № 1

Г. Форе. Романсы без слов, соч. 17

К. Дебюсси. "Лунный свет"

М. Легран. Сюита из музыки к к/ф "Шербурские зонтики"

Попурри на темы французских песен