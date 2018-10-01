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Театр Культура

В "Грани" репетируют Чингиза Айтматова

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В театре-студии "Грань" появился штатный режиссер — Виктор Трегубов. Денис Бокурадзе теперь официально занял должность художественного руководителя.

Виктор Трегубов окончил СГАКИ, факультет театральной режиссуры (2014, курс В. Н. Ращупкина). После этого работал старшим преподавателем на кафедре режиссуры театрализованных представлений и праздников (выпустил курс) и преподавателем на кафедре актерского мастерства. В театре "Актерский дом" поставил спектакли "Черный монах" по Чехову и "Княжна Мери" по Лермонтову.

Новый режиссер "Грани" вместе с хореографом Анастасией Шабровой начал репетировать спектакль "Манкурт" по Чингизу Айтматову.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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