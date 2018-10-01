В "Грани" репетируют Чингиза Айтматова

В театре-студии "Грань" появился штатный режиссер — Виктор Трегубов. Денис Бокурадзе теперь официально занял должность художественного руководителя.

Виктор Трегубов окончил СГАКИ, факультет театральной режиссуры (2014, курс В. Н. Ращупкина). После этого работал старшим преподавателем на кафедре режиссуры театрализованных представлений и праздников (выпустил курс) и преподавателем на кафедре актерского мастерства. В театре "Актерский дом" поставил спектакли "Черный монах" по Чехову и "Княжна Мери" по Лермонтову.

Новый режиссер "Грани" вместе с хореографом Анастасией Шабровой начал репетировать спектакль "Манкурт" по Чингизу Айтматову.