В театре "Самарская площадь" выйдет премьера по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска"

В театре "Самарская площадь" 9 и 10 октября покажут премьеру по пьесе современного автора Дмитрия Данилова "Человек из Подольска".

Пьеса стала драматургическим дебютом известного прозаика Дмитрия Данилова. В 2017 г. ее поставил московский "Театр.doc", в 2018 г. текст получил "Золотую Маску" в новой драматургической номинации национального театрального конкурса.

В "Самарской площади" историю о том, как полицейские-интеллектуалы учат главного героя родину любить, ставит Виктор Трегубов под художественным руководством Евгения Дробышева.