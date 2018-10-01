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Театр Культура

В театре "Самарская площадь" выйдет премьера по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В театре "Самарская площадь" 9 и 10 октября покажут премьеру по пьесе современного автора Дмитрия Данилова "Человек из Подольска".

Пьеса стала драматургическим дебютом известного прозаика Дмитрия Данилова. В 2017 г. ее поставил московский "Театр.doc", в 2018 г. текст получил "Золотую Маску" в новой драматургической номинации национального театрального конкурса.

В "Самарской площади" историю о том, как полицейские-интеллектуалы учат главного героя родину любить, ставит Виктор Трегубов под художественным руководством Евгения Дробышева.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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