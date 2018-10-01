В театре "Самарская площадь" выйдет премьера по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска"

В театре "Самарская площадь" 9 и 10 октября покажут премьеру по пьесе современного автора Дмитрия Данилова "Человек из Подольска".
Пьеса стала драматургическим дебютом известного прозаика Дмитрия Данилова. В 2017 г. ее поставил московский "Театр.doc", в 2018 г. текст получил "Золотую Маску" в новой драматургической номинации национального театрального конкурса.
В "Самарской площади" историю о том, как полицейские-интеллектуалы учат главного героя родину любить, ставит Виктор Трегубов под художественным руководством Евгения Дробышева.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!