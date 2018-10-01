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Кино Культура

Мюзикл с Леди Гага в главной роли покажут в Самаре

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг 4 октября в 19:00 Центр российской кинематографии "Художественный" приглашает на премьеру фильма Брэдли Купера "Звезда родилась".

Фильм стал режиссерским дебютом актера Брэдли Купера, четырехкратного номинанта на премию "Оскар" за роли в фильмах "Мой парень — псих", "Афера по-американски", "Снайпер" и как продюсера "Снайпера". На Венецианском кинофестивале 2018 года фильм "Звезда родилась" был удостоен Специальной награды Кристофера Д. Смитерса.

Это уже четвертая версия сюжета, впервые рассказанного в фильме "Звезда родилась" 1937 года. Речь шла о старлетке, которая поднимается на голливудский олимп при помощи стареющего и сильно пьющего актера, чья слава уже давно позади. Фильм получил "Оскар" за сценарий. В 1954 г. к этой истории обратился классик Голливуда Джордж Кьюкор, в главной роли снималась Джуди Гарленд. Ее героиня добивалась успеха не только как актриса, но и как певица. Лента получила три "Оскара". В 1976 году вышла третья экранизация, где кино сменилось музыкой. В ней Крис Кристофферсон играл стареющую рок-звезду, а Барбра Стрейзанд — начинающую певицу. "Оскара" удостоилась песня "Evergreen".

В 2010 г. режиссером картины был назначен Ник Кассаветис, а в главных ролях студия видела Рассела Кроу и певицу Бейонсе. Однако проект так и не сдвинулся с мертвой точки и напомнил о себе уже в 2011-м, когда мюзикл предложили Клинту Иствуду. Однако проект застопорился из-за беременности певицы, а Иствуд впоследствии снял другой мюзикл — "Парни из Джерси". В итоге уже Брэдли Купер предложил культовой американской певице Леди Гага сыграть главную роль в этом фильме.

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

В главных ролях: Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл, Энтони Рамос.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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