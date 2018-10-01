В Самаре выступит рэпер Face

В субботу, 13 октября в 20:00 в "Звезде" выступит рэпер Face.

Face (Иван Дремин) родился в 1997 г. в Уфе. Стал известен после клипа на трек "Гоша Рубчинский". Первый альбом выпустил в 2015. 2 сентября 2018 г. вышел третий студийный альбом Фейса "Пути неисповедимы".

Концерт в Самаре пройдет в рамках тура по 24-м городам России и Украины.