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Кино Культура

В Самаре покажут документальный фильм о жизни Рудольфа Нуреева

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Документальный фильм "Нуреев: его сцена — весь мир" покажут 4 октября в 19:00 в "КиноВертикали".

История жизни Рудольфа Нуреева продолжает волновать зрителей, увлеченных балетом, и спустя 25 лет после смерти мятежного короля танца. О нем написаны десятки книг, сняты десятки фильмов — и при жизни, и после смерти артиста. Можно ли о нем рассказать что-то новое?

Можно, утверждают авторы нового фильма — Джеки и Дэвид Моррисы. В фокусе яркого и трогательного фильма от номинантов премии BAFTA — невероятная история жизни самого знаменитого балетного танцовщика, который стал настоящим поп-идолом своего поколения. Фильм прослеживает жизнь артиста, начиная с тяжелого унизительного старта и знаменитого побега на Запад, в свое время потрясшего мир, — до многолетнего выдающегося партнерства с примой Королевского балета Марго Фонтейн.

Контекст фильма — не только человек, но и время, в которое он жил, напряженные политические отношения между Россией и Западом, и важная роль, которую играл Нуреев как настоящий культурный феномен.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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