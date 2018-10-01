В Самаре покажут документальный фильм о жизни Рудольфа Нуреева

Документальный фильм "Нуреев: его сцена — весь мир" покажут 4 октября в 19:00 в "КиноВертикали".

История жизни Рудольфа Нуреева продолжает волновать зрителей, увлеченных балетом, и спустя 25 лет после смерти мятежного короля танца. О нем написаны десятки книг, сняты десятки фильмов — и при жизни, и после смерти артиста. Можно ли о нем рассказать что-то новое?

Можно, утверждают авторы нового фильма — Джеки и Дэвид Моррисы. В фокусе яркого и трогательного фильма от номинантов премии BAFTA — невероятная история жизни самого знаменитого балетного танцовщика, который стал настоящим поп-идолом своего поколения. Фильм прослеживает жизнь артиста, начиная с тяжелого унизительного старта и знаменитого побега на Запад, в свое время потрясшего мир, — до многолетнего выдающегося партнерства с примой Королевского балета Марго Фонтейн.

Контекст фильма — не только человек, но и время, в которое он жил, напряженные политические отношения между Россией и Западом, и важная роль, которую играл Нуреев как настоящий культурный феномен.