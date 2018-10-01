Певица Татьяна Семушина выступит с "Виртуозами Самары"

31 октября в 18:30 на сцене Самарской филармонии оркестр Волжского русского народного хора "Виртуозы Самары" и московская солистка Татьяна Семушина представят программу "Песня не знает границ".

Татьяна Семушина исполнит известные композиции советских авторов-песенников: "Где ты раньше был?", "Я деревенская", "Ромашки спрятались", "Кони-звери", "Веселая кадриль" и многие другие.

Оркестр "Виртуозы Самары" украсит пение солистки мелодиями на домре, балалайке, гуслях, гармони, баяне, барабанах, жалейке. В концерте также примут участие молодые солисты Волжского народного хора.