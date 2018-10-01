Трехлетняя Алиса из Самары поразила Максима Галкина знанием сложнейших геометрических фигур

Трехлетняя Алиса Черноусова из Самары удивила Максима Галкина знанием сложных геометрических фигур в шоу "Лучше всех!" на "Первом канале", сообщает samara.kp.ru. "Скромная и талантливая" девочка легко отличает додэкаэдр от призматоида. И знает такие слова, которые и взрослые не выговорят.

"Это же тело Мейсснера", — уверенно выпалила Алиса, увидев то, что любой человек бы назвал просто зеленой пирамидой. А потом махнула рукой: ой, а вон — просто цилиндр". Когда девочка восхищенно захлопала, увидев гиперболлический параболоид, зал восхищенно выдохнул: еще и выговорить все это Алиса может.

Сама Алиса призналась, что сейчас выбирает, где ей учиться в Самаре или в Москве:

"В Самаре очень красивый фонтан на набережной, а в Москве очень много передач всяких телевизионных, выбирай, что хочешь. А когда я вырасту, я буду поваром — буду готовить торты и пирожки", — поделилась планами девочка.

"Она у меня с детства такая", — улыбается мама уникума Ольга Черноусова из зала.

Сейчас Алисе можно помочь выиграть: голосовать за девочку можно на сайте программы.