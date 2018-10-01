Сотрудники ставропольской полиции изъяли у нарушившего ПДД пешехода полкило конопли

Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району в с. Новая Васильевка изъяли у пешехода почти полкило конопли, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители остановили пешехода, нарушавшего ПДД. При виде стражей правопорядка мужчина занервничал и они приняли решение доставить нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В присутствии понятых полицейские провели личный досмотр задержанного. В его сумке правоохранители обнаружили и изъяли пакет с веществом зеленого цвета. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятым является наркотическое средство — каннабис массой 495,81 грамма.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным сотрудников полиции, 31-летний подозреваемый ранее не судим, работает в торговой фирме и проживает в Тольятти. Полицейские устанавливают, для каких целей предназначалось наркотическое вещество. Ведется следствие.