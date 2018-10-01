Сотрудники ставропольской полиции изъяли у нарушившего ПДД пешехода полкило конопли

Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району в с. Новая Васильевка изъяли у пешехода почти полкило конопли, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители остановили пешехода, нарушавшего ПДД. При виде стражей правопорядка мужчина занервничал и они приняли решение доставить нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В присутствии понятых полицейские провели личный досмотр задержанного. В его сумке правоохранители обнаружили и изъяли пакет с веществом зеленого цвета. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятым является наркотическое средство — каннабис массой 495,81 грамма.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По данным сотрудников полиции, 31-летний подозреваемый ранее не судим, работает в торговой фирме и проживает в Тольятти. Полицейские устанавливают, для каких целей предназначалось наркотическое вещество. Ведется следствие.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...