"Сызрань-2003" в домашнем матче уступила "Челябинску" с минимальным счетом

В воскресенье, 30 сентября, "Сызрань-2003" принимала ФК "Челябинск" в рамках 11-го тура Первенства России.

Матч с "Челябинском" проходил спустя всего несколько дней после сложнейшей игры 1/16 финала Кубка России, в котором сызранская команда встретилась с одним из лидеров Премьер-Лиги — футбольный клуб "Ростов".

Этот матч изначально существенно отличался от всех матчей Первенства, которые проходят на домашней арене — как по поддержке болельщиков, так и по эмоциональному настрою команды. Для многих матч с "Ростовом" оказался слишком эмоционально опустошающим. Заметно это было и на поле — начало для сызранцев было довольно тяжелым, чем смогли воспользоваться гости поля в начале матча — гол в ворота хозяев челябинцы забили на второй минуте игры. До окончания первого тайма сызранцы старались отыграться. Увы, счёт так и не изменился — команды ушли на перерыв при счете 0:1.

Во втором тайме сызранцы прибавили, смогли оказать хорошее давление на команду соперника, но, к сожалению, с реализацией, не получилось.

После матчей текущего тура в Первенстве ПФЛ "Сызрань-2003" делит 4-5 места с пермской "Звездой", имея в своем активе по 17 очков.