Экс-глава областного фонда капремонта Михаил Архипов стал фигурантом еще одного уголовного дела

Уже арестованный бывший руководитель областного фонда капитального ремонта Михаил Архипов стал фигурантом еще одного уголовного дела, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, врио генерального директора некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" (ФКР) Михаил Архипов и его брат Алексей, работавший на момент всех событий администратором в магазине "Ближний", были задержаны 31 июля 2018 года. У Алексея Архипова изъяли 222,5 тыс. руб. мечеными купюрами — позднее правоохранители назвали его посредником в передаче денег. Деньги предназначались брату. Их передавал директор ООО "Инженерные сети Самары" Александр Кузнецов, компания которого является подрядчиком фонда с 2014 года.

В версии потерпевшего, в 2016 г., когда Архипов стал заместителем гендиректора ФКР, он во время личной встречи сообщил Кузнецову, что тот должен отдавать ему 5% от подряда ежеквартально, если хочет работать с фондом. Кузнецов согласился, так как опасался, что его лишат подрядов или денег за уже выполненные работы. Михаилу Архипову вменили в вину коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 4 ст. 207 УК РФ) и отправили на два месяца в следственный изолятор вместе с братом. Статья о коммерческом подкупе идентична статье о получении взятки, но ее действие распространяется не на госслужащих, а на сотрудников коммерческих организаций.

Во время первого судебного заседания по вопросу избрания меры пресечения — оно состоялось в начале августа 2018 г. — представитель СК заявил, что Михаил Архипов "проверяется на причастность к совершению иных подобных преступлений, поэтому нахождение его на свободе нецелесообразно". Как пишет "СО", эта тема вновь была затронута на судебном заседании в Самарском районном суде в минувшую пятницу, 28 сентября, когда решался вопрос о продлении срока содержания под стражей обоим братьям.

Выступивший в суде следователь СК Виталий Тюленев заявил, что 20 сентября 2018 г. в отношении братьев Архиповых возбуждено еще одно уголовное дело о коммерческом подкупе. Заявителем на братьев стал еще один подрядчик фонда — директор и собственник ООО "ФСК "Монолит" Евгений Хрущев. Сумма коммерческого подкупа существенно больше, чем в первом эпизоде — 6,5 млн руб., поэтому здесь присутствует квалифицирующий признак "в особо крупном размере". Соответственно,

подросла и санкция: по первому эпизоду Архиповым угрожает до девяти лет колонии, по второму - уже до 12 лет.

Тюленев пообещал, что следствие этими эпизодами не ограничится. По его словам, в СК поступил ряд аналогичных заявлений, по которым осуществляется доследственная проверка. Источники "СО" говорят, что их число может достигнуть 10. Возможно и расширение круга фигурантов: согласно показаниям Хрущева, за деньгами к нему приезжал не только Алексей Архипов, но и некий "Сергей".

Именно необходимостью расследовать новые дела о коррупции в ФКР Виталий Тюленев объяснил требования об аресте обоих фигурантов. "Все заявители находятся в финансовой зависимости от фонда, поэтому изменение меры пресечения сейчас нецелесообразно", - заявил следователь.

Адвокат одного из братьев Сергей Коржиков пытался протестовать и указывал на то, что Михаил Архипов со своей должности уже смещен и повлиять на свидетелей не сможет, а основания для продления срока содержания под стражей не выглядят убедительно. "А вам какие еще основания нужны? Расписка от Архипова, что он немедленно скроется, как только его освободят?" — саркастично спросил судья Николай Черняков. Сам экс-глава ФКР сообщил, что он "никаких преступных деяний не совершал, ни у кого ничего не вымогал", "отмечен правительственными и ведомственными наградами", а за последние два месяца в адрес фонда поступило 300 благодарственных писем от граждан, которым сделали капремонт. Однако и его, и брата все равно оставили под стражей до 30 декабря 2018 года.