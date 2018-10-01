В регионе прошел окружной форум ученического самоуправления ПФО

Два дня, 27 и 28 сентября, в расположенном под Новокуйбышевском парк-отеле "Ели" проходил окружной форум ученического самоуправления. Участниками слета стали более 100 школьников и их педагогов из девяти субъектов Приволжского федерального округа.

Руководитель центральной программы Российского Союза молодежи "Ученическое самоуправление" Ирина Русакова рассказала, что первый форум прошёл в начале сентября в Южной федеральном округе, второй — в ПФО, а в конце сентября форум пройдет в ЦФО. В октябре мероприятия проведут еще в пяти округах. Организаторами выступают Российский Союз молодежи и Министерство просвещения.

"Федеральный закон "Об образовании" гласит, что в каждом образовательном учреждении — школьном или студенческом — должны быть созданы ученические советы, — поясняет Ирина Русакова. — Самоуправление создается для учета мнения обучающихся, для развития социальных инициатив у молодежи. Ученические советы номинально есть в каждой школе, но не везде они работают. На наших форумах ребята разбираются, что такое ученическое самоуправление, как организовать и развивать его в своей школе".

Оказывается, ученические советы могут бороться и за составление учебной программы, и за создание комфортной среды в школе - раздевалки, спортзалы, стадионы, перемены, качество еды в столовой…

"С каждым годом все больше ребят и педагогов интересуется ученическим самоуправлением, участвует в наших проектах, приезжает на форумы, - говорит Ирина Русакова. — Значит, эта тема актуальна, в ней есть потребность".

Одной из тех, кого пригласили на форум поделиться опытом, стала замдиректора по воспитательной работе СОШ № 25 из Саранска Юлия Ковалева.

"У нас есть и школьный парламент, и ученические советы, — объясняет педагог. — Парламент формируется из старшеклассников, а ученический совет работает в каждом классе. Ребятам есть где применить свои силы и лидерские качества: у нас есть и кадетское движение, и Юнармия, и краеведение, и волонтёрство, и военно-патриотическое движение. А еще в нашей школе есть музей театра, музей Воздушно-десантных войск, музей истории и культуры мордовского края, достаточно известный музей "Набат времени". На все у ребят хватает времени и интереса, ведь если ребенок активный, то он везде!"

"Мы много лет реализовываем программу "Ученическое самоуправление", подхватываем и ведем желающих и имеющих способности ребят, которые готовы взять на себя ответственность за принятие решений и проведение каких-то дел, — рассказывает замминистра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. — У нас есть много детских объединений, есть детский парламент.

В этом году наш Альберт Новиков из Сызрани выиграл Всероссийский конкурс "Ученик года".

Открывая межрегиональный форум, Светлана Бакулина обратилась к ребятам: "Вы — особая категория детей, которые понимают, чем хотят заниматься. Лидером быть хорошо, но сложно. Лидер должен учиться всю жизнь — как вести себя, как выглядеть, как поступать. И работа в неформальной обстановке вас обязательно подружит и останется в памяти надолго".

Председатель самарского реготделения общероссийской общественной организации "Воспитанники комсомола — мое Отечество" Борис Ардалин напомнил, что 29 октября будет отмечаться 100-летие комсомола. В Самарской области большое праздничное мероприятие планируется провести 31 октября Театре оперы и балета.

"Идея в том, чтобы все лучшее, что делал комсомол, передать Российскому союзу молодежи и Российскому движению школьников, которые должны в современных условиях прийти на смену пионерии и комсомолу, — поясняет Борис Ардалин. — Ученическое самоуправление станет школой подготовки к жизни. Ребенок с ранних лет научится вести себя в коллективе, дружить, быть порядочным и честным, ведь это закладывается в школе и на всю жизнь".

Председатель комиссии по образованию и науке общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе Артем Сергеев напомнил собравшимся, что сегодня организуются самые различные активности, которые направлены на выявление талантливой, одаренной молодежи.

"Все, кто выступал до меня, сказали о том, насколько это важно, — говорит Сергеев. — Хочу отметить — все эти люди так или иначе проходили ваш путь и были лидерами у себя в школьном, в студенческом самоуправлении, в общественных организациях. Они знают, насколько это полезно для вас".

"Самоуправление — это основа молодёжной политики, — поддержала коллегу замруководителя департамента по делам молодежи Самарской области Юлия Николаева. — Важно научиться управлять самим собой, только после этого за тобой кто-то пойдет. А пока вы в самом начале, желаю вам как можно больше условий для вашей самореализации".

Среди мероприятий форума были нетворкинг-сессия "24/7 или как успеть завести максимальное количество знакомств", панельная дискуссия на тему: "Ученическое самоуправление в современной школе — взгляд в будущее", ярмарка-выставка "Особенности регионов в разрезе ученического самоуправления", презентация практик по ученическому самоуправлению и многое другое.