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Преступления Происшествия

Пьяный инструктор автошколы устроил по Самаре гонки с "Ночным патрулем"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 сентября, сотрудниками 6 роты Полка ДПС был задержан инструктор автошколы, предположительно управлявший автомобилем в нетрезвом виде, сообщают в соцсети активисты "Ночного патруля".

Фото: Ночной патруль

Около КРКЦ "Метелица-С" внимание активистов привлекла Lada Granta, чудом не собравшая несколько машин на парковке. При преследовании Лада набрала скорость в несколько раз превышающую допустимую, и "Ночным патрулем" было принято решение не продолжать погоню, т. к. была явная угроза.

Вернувшись на парковку, и простояв примерно час, активисты заметили, что Lada Granta, которую они преследовали, вернулась. Второй раз уйти от задержания водителю не удалось. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

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