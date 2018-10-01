Пьяный инструктор автошколы устроил по Самаре гонки с "Ночным патрулем"

В субботу, 29 сентября, сотрудниками 6 роты Полка ДПС был задержан инструктор автошколы, предположительно управлявший автомобилем в нетрезвом виде, сообщают в соцсети активисты "Ночного патруля".

Около КРКЦ "Метелица-С" внимание активистов привлекла Lada Granta, чудом не собравшая несколько машин на парковке. При преследовании Лада набрала скорость в несколько раз превышающую допустимую, и "Ночным патрулем" было принято решение не продолжать погоню, т. к. была явная угроза.

Вернувшись на парковку, и простояв примерно час, активисты заметили, что Lada Granta, которую они преследовали, вернулась. Второй раз уйти от задержания водителю не удалось. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.