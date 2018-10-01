Пьяный инструктор автошколы устроил по Самаре гонки с "Ночным патрулем"

В субботу, 29 сентября, сотрудниками 6 роты Полка ДПС был задержан инструктор автошколы, предположительно управлявший автомобилем в нетрезвом виде, сообщают в соцсети активисты "Ночного патруля".
Около КРКЦ "Метелица-С" внимание активистов привлекла Lada Granta, чудом не собравшая несколько машин на парковке. При преследовании Лада набрала скорость в несколько раз превышающую допустимую, и "Ночным патрулем" было принято решение не продолжать погоню, т. к. была явная угроза.
Вернувшись на парковку, и простояв примерно час, активисты заметили, что Lada Granta, которую они преследовали, вернулась. Второй раз уйти от задержания водителю не удалось. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...