Выставка в областной библиотеке к 100-летию Гражданской войны расскажет об альтернативах Советской власти

В малом выставочном зале СОУНБ 3 октября, в 15:00, состоится открытие выставки "Альтернативы Советской власти" (12+), посвященной 100-летию Гражданской войны в России, сообщила пресс-служба библиотеки.

Выставка организована Государственной публичной исторической библиотекой России при поддержке Российского исторического общества, фонда "История Отечества" (Москва) с участием Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Противостоявшие красным силы были неоднородны и объединить их в один лагерь можно только по принципу неприятия захвата большевиками власти. Документы свидетельствуют, что война шла не только между белыми и красными. Выставка покажет, насколько широк был спектр политических и общественных сил, противостоящих друг другу в ходе Гражданской войны. Это созданный эсэрами Комуч, повстанцы под руководством батьки Махно, Комитет освобождения Черноморья, боровшийся и с белыми, и с красными.

В основе экспозиции — фотодокументы и листовки времен Гражданской войны из фондов Центра социально-политической истории — филиала ГПИБ России, многие из которых экспонируются впервые.

Региональный контент выставки — экспозиция "Эпоха Комуча" расскажет о событиях 1918 года, когда в Самаре к власти пришел Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), провозгласившей своей целью создание Российской федеративной демократической республики.

На выставке будут представлены книги, посвященные Комучу, копии документов из фондов Центрального государственного архива Самарской области, уникальные сборники документов "Приказы Комитета членов Учредительного собрания" и "Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания". В составе экспозиции можно будет увидеть воспоминания деятелей Комуча, материалы периодической печати и редкие издания тех лет.

Главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный: "С 8 июня по 7 октября 1918 года столица губернии была центром демократических сил страны. В этот период в Самаре были сформированы ведомства (министерства), организована Народная армия, открыт университет, восстановлены демократические свободы — слова, печати, собраний… Это событие широко освещалось в центральной прессе, ему посвящались книги, кинофильмы. И в год 100-летия мимо этого факта пройти невозможно".

Выставка продлится до 18 ноября 2018 года. Вход свободный.