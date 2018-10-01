Два человека пострадали в ДТП с тремя легковушками и троллейбусом на Московском шоссе

В воскресенье, 30 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием 60-летнего водителя автомобиля Ford Mondeo, который в 10:30 ехал по Московскому шоссе от ул. Потапова в направлении ул. Врубеля, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, при перестроении напротив дома № 17А по Московскому шоссе он не уступил дорогу попутному автомобилю Renault Logan, под управлением 52-летнего водителя, и столкнулся с ним. От удара Renault Logan отбросило на Opel Mokka, за рулем которого находился 47-летний водитель.
Затем французская легковушка столкнулась с троллейбусом ЗИУ682Т маршрута № 19, которым управляла 40-летняя женщина.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault Logan и его 37-летняя пассажирка. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.