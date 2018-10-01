Два человека пострадали в ДТП с тремя легковушками и троллейбусом на Московском шоссе

В воскресенье, 30 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием 60-летнего водителя автомобиля Ford Mondeo, который в 10:30 ехал по Московскому шоссе от ул. Потапова в направлении ул. Врубеля, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, при перестроении напротив дома № 17А по Московскому шоссе он не уступил дорогу попутному автомобилю Renault Logan, под управлением 52-летнего водителя, и столкнулся с ним. От удара Renault Logan отбросило на Opel Mokka, за рулем которого находился 47-летний водитель.

Затем французская легковушка столкнулась с троллейбусом ЗИУ682Т маршрута № 19, которым управляла 40-летняя женщина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault Logan и его 37-летняя пассажирка. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.