Воспитанник творческого центра Политеха изобрел робота, способного обнаруживать утечки газа в шахтах

Воспитанник Центра технического творчества Сызранского филиала СамГТУ Алексей Алтышкин вместе с кандидатом технических наук, ведущим преподавателем Русланом Альмеевым сконструировал мобильного робота для поиска утечек в угольных шахтах.

Научным руководителем проекта выступила учитель сызранской школы № 5 Дания Артемова.

Робот может с максимальной точностью находить места утечек газа и оперативно передавать изображения аварийных участков оператору по беспроводному каналу Wi-Fi. В случае высокой концентрации взрывоопасных газов в воздухе робот подаст оператору сигнал тревоги.

Робот создан на базе аппаратной платформы Arduino и способен совершать автоматические проезды по запрограммированному маршруту без участия человека. Датчики типа MQ, установленные на роботе, определяют концентрацию углеводородных газов в окружающей среде. Для уверенного движения по маршруту в конструкции используется ультразвуковой дальномер.

Проект победил в городском этапе областного конкурса научно-исследовательских проектов "Взлёт" и IV Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся "Старт в науке".

В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать внешний вид робота и доработать управляющую программу, что позволит сделать движения по маршруту более точными.