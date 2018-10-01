Хлестаков заглянул на юбилей в Сызранский драматический театр

В Сызранском драматическом театре им. А. Н. Толстого 28 сентября открылся сотый сезон.

В этот вечер показали премьерный спектакль главного режиссера Сызранского театра драмы Олега Шахова по актуальному в любую российскую эпоху "Ревизору" Николая Васильевича Гоголя.

У драматического театра в Сызрани был предшественник. В 70-x годах позапрошлого века в этом городе на средства купца Ивана Соболекова был построен летний театр "Эрмитаж". Событие для провинциального городка весьма примечательное. Сюда приезжали и гастролирующие театры, и отдельные артисты, чьи имена гремели на всю страну. Сызранцы видели на сцене "Эрмитажа" русских артистов Леонида Собинова, Екатерину Гельцер, Павла Орленева, Екатерину Корчагину-Александровскую, армянского трагика Ваграма Папазяна.

Идея создания здесь своего стационарного театра не раз обсуждалась до революции. Но воплотилась она в жизнь только в 1918 году. Первый спектакль сызранских артистов "Лес" по пьесе Александра Островского прошел 3 декабря этого года. Менялись эпохи, но основой репертуара сызранского театра оставалась русская классика — произведения Горького, Островского, Достоевского, Грибоедова, Чехова, Л. Толстого, А. Н. Толстого, чье имя носит театр.

В послевоенное время на сцене Сызранской драмы зрители видели в некоторых спектаклях не только местных артистов, но и столичных актеров — Нину Алисову ("Бесприданница"), Андрея Абрикосова ("Без вины виноватые"), Евгения Самойлова ("Обыкновенный человек"), Михаила Названова ("Свадьба Кречинского").

В первый день юбилейного сезона ведущая актриса Сызранской драмы заслуженная артистка России Лидия Дымова открыла в театре "Аллею славы". На стендах, расположенных в фойе первого этажа, теперь можно увидеть материалы (фотографии, биографические сведения, описания спектаклей), посвященные сызранским артистам, которые составили славу театра: Евгению Юрковскому, Борису и Валентине Карыгиным, Любови и Ивану Скляревским, Давиду Бруку, Валерию Ковалеву. Здесь же рассказывается и о режиссере Александре Ривмане, который поставил на сызранской сцене более полутора сотен спектаклей, среди которых такие знаковые, как "Дело Артамоновых" по пьесе М. Горького, "Хромой барин" и "Пути-перепутья Вадима Рощина" по произведениям А. Н. Толстого.

На открытие сезона в театре была атмосфера праздника. Перед началом спектакля в фойе струнный оркестр играл классическую музыку, а рядом расхаживали дамы в старинных бальных платьях и шляпках, подобных тем, которые носили во времена Николая Васильевича. А одна из дам была загримирована под Гоголя.

Пьесу "Ревизор" столько раз ставили за ее почти двухсотлетнюю историю, что перед каждым режиссером, который снова берется за нее, стоит нелегкая задача. С одной стороны, не сбиться ни на пересказ хрестоматийного текста пьесы, ни на повторение чужого опыта. А с другой стороны, в попытке сказать новое слово не уйти от Николая Васильевича.

Мне кажется, Олег Шахов с этой задачей успешно справился. В спектакле множество режиссерских придумок, выросших из гоголевского текста и вполне соответствующих духу этого писателя, чье творчество пронизано мистикой, загадками и точными наблюдениями над человеческой природой и российским общественным сознанием, которое, чего греха таить, мало изменилось за эти два столетия.

Режиссерские придумки щедро разбросаны по всему спектаклю. Тут и походный чемодан Хлестакова — раскрывается он, и зрители видят картинку с петербургским пейзажем и слышат мелодию, словно из музыкальной шкатулки. Тут и превращение жалующихся на обиды Городничего купцов в "хор" сумасшедших в белых одеяниях с длинными рукавами. Тут и неожиданное музыкальное сопровождение, которое позволяет раскрасить спектакль самыми разными красками. Звучат то вальсы, то старинные марши, то современная энергичная музыка, то какие-то загадочные шорохи. А, к примеру, во время заключительного монолога Городничего (когда стало ясно, что рухнули мечты семьи о выгодном замужестве дочери) Марья Антоновна поет жалобную песню, где есть такие слова: "Напрасно девицу сгубили…"

Наверное, главная режиссерская и актерская удача — образ Хлестакова (его играет Артемий Кондрашов). В спектакле это взбалмошный, капризный ребенок, который вырвался из-под родительской опеки, но так и не смог вырваться из-под опеки находящегося под боком слуги Осипа. Одежда, хранящаяся в походном чемодане и которую Хлестаков надевает перед выходом из трактира (зеленые штаны, алый шарф, цветастый пиджак), превращает его в гламурного и вполне современного персонажа.

Режиссер и актер, создавая этот образ, кое-где позволили себе озорство, не прописанное в тексте Гоголя, но вполне в его духе. Так, голодный Хлестаков рассуждает: "Штаны, что ли, продать?" И бросает реплику в зал: "Не нужны?" Зал живо реагировал на такие реплики, так же, как на реплики Городничего. Например, когда он говорил о недостроенной церкви, деньги на которую, видимо, разворованы. Или о том, что постоянно думает: как бы в городе сделать хорошие дороги.

Пожалуй, самая неожиданная находка режиссера — два странных персонажа в черной одежде и черных котелках. У Гоголя в списке действующих лиц их нет. Они словно материализуются из фантазий испуганного Городничего, который говорит, что накануне известия о приезде ревизора видит во сне двух огромных крыс. Хотя в облике этих персонажей от крыс ничего нет. Нет ничего в этом облике и от чертей, упоминанием о которых Николай Васильевич так любил потчевать читателей. (Вспомним, например, как Почтмейстер говорит о своей реакции на появление хлестаковского письма: "Словно бес какой-то шепчет: "Распечатай! Распечатай!" А "разоблаченного" Хлестакова он характеризует так: "Ни се, ни то, черт знает что такое"). Все же по пластике этих персонажей, по тем моментам, когда они появляются, можно понять, что здесь есть что-то мистическое — и от крыс, и от чертей, и от чего-то дурного, что скрыто в наших душах, и подталкивает на постыдные поступки. Эти персонажи появляются то в сцене, когда Хлестакову дают взятки, то когда к нему приходят жаловаться обиженные Городничим люди. Персонажи в черном то подают Хлестакову бумагу для письма Тряпичкину. А то (когда Ивана Александровича принимают в доме Городничего) разворачивают полотнище с огромным лозунгом: "Добро пожаловать, уважаемый!" По ходу действия они то хихикают, то кривляются, то пускаются в дикий пляс, то создают какой-то тревожный музыкальный фон, посвистывая или постукивая деревянной палочкой. А в довершение, в финале спектакля, когда возникает немая сцена, один из этих персонажей, который и объявил о приезде настоящего ревизора, замирает на фоне застывших в недоумении гоголевских героев. Словно отпечатался на снимке.

В антракте премьерного спектакля обратило на cебя внимание не произошедшее, к счастью, событие. Голос по громкой связи сообщил о пожаре и предложил всем покинуть помещение. К чести сызранских зрителей, сообщение было принято без паники. Публика спокойно переждала затянувшуюся паузу в фойе, затем, когда стало ясно, что ничего страшного не произошло, почти в полном составе вернулась в зрительный зал, и спектакль продолжился.

Сразу же после нескольких премьерных показов "Ревизора", с 9 по 14 октября, в Сызранском театре пройдет I межрегиональный фестиваль им. А. Н. Толстого "Время театра". Фестиваль приурочен к юбилею. Свои спектакли здесь будут представлять театральные коллективы из Сызрани, Самары, Тольятти, Пензы, Саранска и Дании.

Сызранский театр стал хорошей площадкой для творчества молодых российских режиссеров. Вот и в новом сезоне один из них, Бари Салимов, представит публике свой первый на сызранской сцене спектакль "Космикум" по мотивам пьесы Ирины Васьковской. Читка этой пьесы прошла в "Театральной гостиной" в апреле 2018 года.

А во время новогодних каникул юные зрители увидят легендарную сказку "Золотой ключик, или Приключения Буратино" по произведению А. Н. Толстого.