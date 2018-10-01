Хлестаков заглянул на юбилей в Сызранский драматический театр

В Сызранском драматическом театре им. А. Н. Толстого 28 сентября открылся сотый сезон.
В этот вечер показали премьерный спектакль главного режиссера Сызранского театра драмы Олега Шахова по актуальному в любую российскую эпоху "Ревизору" Николая Васильевича Гоголя.
У драматического театра в Сызрани был предшественник. В 70-x годах позапрошлого века в этом городе на средства купца Ивана Соболекова был построен летний театр "Эрмитаж". Событие для провинциального городка весьма примечательное. Сюда приезжали и гастролирующие театры, и отдельные артисты, чьи имена гремели на всю страну. Сызранцы видели на сцене "Эрмитажа" русских артистов Леонида Собинова, Екатерину Гельцер, Павла Орленева, Екатерину Корчагину-Александровскую, армянского трагика Ваграма Папазяна.
Идея создания здесь своего стационарного театра не раз обсуждалась до революции. Но воплотилась она в жизнь только в 1918 году. Первый спектакль сызранских артистов "Лес" по пьесе Александра Островского прошел 3 декабря этого года. Менялись эпохи, но основой репертуара сызранского театра оставалась русская классика — произведения Горького, Островского, Достоевского, Грибоедова, Чехова, Л. Толстого, А. Н. Толстого, чье имя носит театр.
В послевоенное время на сцене Сызранской драмы зрители видели в некоторых спектаклях не только местных артистов, но и столичных актеров — Нину Алисову ("Бесприданница"), Андрея Абрикосова ("Без вины виноватые"), Евгения Самойлова ("Обыкновенный человек"), Михаила Названова ("Свадьба Кречинского").
В первый день юбилейного сезона ведущая актриса Сызранской драмы заслуженная артистка России Лидия Дымова открыла в театре "Аллею славы". На стендах, расположенных в фойе первого этажа, теперь можно увидеть материалы (фотографии, биографические сведения, описания спектаклей), посвященные сызранским артистам, которые составили славу театра: Евгению Юрковскому, Борису и Валентине Карыгиным, Любови и Ивану Скляревским, Давиду Бруку, Валерию Ковалеву. Здесь же рассказывается и о режиссере Александре Ривмане, который поставил на сызранской сцене более полутора сотен спектаклей, среди которых такие знаковые, как "Дело Артамоновых" по пьесе М. Горького, "Хромой барин" и "Пути-перепутья Вадима Рощина" по произведениям А. Н. Толстого.
На открытие сезона в театре была атмосфера праздника. Перед началом спектакля в фойе струнный оркестр играл классическую музыку, а рядом расхаживали дамы в старинных бальных платьях и шляпках, подобных тем, которые носили во времена Николая Васильевича. А одна из дам была загримирована под Гоголя.
Пьесу "Ревизор" столько раз ставили за ее почти двухсотлетнюю историю, что перед каждым режиссером, который снова берется за нее, стоит нелегкая задача. С одной стороны, не сбиться ни на пересказ хрестоматийного текста пьесы, ни на повторение чужого опыта. А с другой стороны, в попытке сказать новое слово не уйти от Николая Васильевича.
Мне кажется, Олег Шахов с этой задачей успешно справился. В спектакле множество режиссерских придумок, выросших из гоголевского текста и вполне соответствующих духу этого писателя, чье творчество пронизано мистикой, загадками и точными наблюдениями над человеческой природой и российским общественным сознанием, которое, чего греха таить, мало изменилось за эти два столетия.
Режиссерские придумки щедро разбросаны по всему спектаклю. Тут и походный чемодан Хлестакова — раскрывается он, и зрители видят картинку с петербургским пейзажем и слышат мелодию, словно из музыкальной шкатулки. Тут и превращение жалующихся на обиды Городничего купцов в "хор" сумасшедших в белых одеяниях с длинными рукавами. Тут и неожиданное музыкальное сопровождение, которое позволяет раскрасить спектакль самыми разными красками. Звучат то вальсы, то старинные марши, то современная энергичная музыка, то какие-то загадочные шорохи. А, к примеру, во время заключительного монолога Городничего (когда стало ясно, что рухнули мечты семьи о выгодном замужестве дочери) Марья Антоновна поет жалобную песню, где есть такие слова: "Напрасно девицу сгубили…"
Наверное, главная режиссерская и актерская удача — образ Хлестакова (его играет Артемий Кондрашов). В спектакле это взбалмошный, капризный ребенок, который вырвался из-под родительской опеки, но так и не смог вырваться из-под опеки находящегося под боком слуги Осипа. Одежда, хранящаяся в походном чемодане и которую Хлестаков надевает перед выходом из трактира (зеленые штаны, алый шарф, цветастый пиджак), превращает его в гламурного и вполне современного персонажа.
Режиссер и актер, создавая этот образ, кое-где позволили себе озорство, не прописанное в тексте Гоголя, но вполне в его духе. Так, голодный Хлестаков рассуждает: "Штаны, что ли, продать?" И бросает реплику в зал: "Не нужны?" Зал живо реагировал на такие реплики, так же, как на реплики Городничего. Например, когда он говорил о недостроенной церкви, деньги на которую, видимо, разворованы. Или о том, что постоянно думает: как бы в городе сделать хорошие дороги.
Пожалуй, самая неожиданная находка режиссера — два странных персонажа в черной одежде и черных котелках. У Гоголя в списке действующих лиц их нет. Они словно материализуются из фантазий испуганного Городничего, который говорит, что накануне известия о приезде ревизора видит во сне двух огромных крыс. Хотя в облике этих персонажей от крыс ничего нет. Нет ничего в этом облике и от чертей, упоминанием о которых Николай Васильевич так любил потчевать читателей. (Вспомним, например, как Почтмейстер говорит о своей реакции на появление хлестаковского письма: "Словно бес какой-то шепчет: "Распечатай! Распечатай!" А "разоблаченного" Хлестакова он характеризует так: "Ни се, ни то, черт знает что такое"). Все же по пластике этих персонажей, по тем моментам, когда они появляются, можно понять, что здесь есть что-то мистическое — и от крыс, и от чертей, и от чего-то дурного, что скрыто в наших душах, и подталкивает на постыдные поступки. Эти персонажи появляются то в сцене, когда Хлестакову дают взятки, то когда к нему приходят жаловаться обиженные Городничим люди. Персонажи в черном то подают Хлестакову бумагу для письма Тряпичкину. А то (когда Ивана Александровича принимают в доме Городничего) разворачивают полотнище с огромным лозунгом: "Добро пожаловать, уважаемый!" По ходу действия они то хихикают, то кривляются, то пускаются в дикий пляс, то создают какой-то тревожный музыкальный фон, посвистывая или постукивая деревянной палочкой. А в довершение, в финале спектакля, когда возникает немая сцена, один из этих персонажей, который и объявил о приезде настоящего ревизора, замирает на фоне застывших в недоумении гоголевских героев. Словно отпечатался на снимке.
В антракте премьерного спектакля обратило на cебя внимание не произошедшее, к счастью, событие. Голос по громкой связи сообщил о пожаре и предложил всем покинуть помещение. К чести сызранских зрителей, сообщение было принято без паники. Публика спокойно переждала затянувшуюся паузу в фойе, затем, когда стало ясно, что ничего страшного не произошло, почти в полном составе вернулась в зрительный зал, и спектакль продолжился.
Сразу же после нескольких премьерных показов "Ревизора", с 9 по 14 октября, в Сызранском театре пройдет I межрегиональный фестиваль им. А. Н. Толстого "Время театра". Фестиваль приурочен к юбилею. Свои спектакли здесь будут представлять театральные коллективы из Сызрани, Самары, Тольятти, Пензы, Саранска и Дании.
Сызранский театр стал хорошей площадкой для творчества молодых российских режиссеров. Вот и в новом сезоне один из них, Бари Салимов, представит публике свой первый на сызранской сцене спектакль "Космикум" по мотивам пьесы Ирины Васьковской. Читка этой пьесы прошла в "Театральной гостиной" в апреле 2018 года.
А во время новогодних каникул юные зрители увидят легендарную сказку "Золотой ключик, или Приключения Буратино" по произведению А. Н. Толстого.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!