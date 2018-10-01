Температура воздуха в регионе местами опустится до 2°C

Местами по Самарской области столбик термометра опустится до 2°C, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 1 октября, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 8… 13 °C. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Во вторник, 2 октября, также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает от 7 до 2 °C. Днем столбик термометра поднимется от 11 до 16 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
В среду, 3 октября, переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 5… 10 °C, днем 12… 17 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Последние комментарии
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.
Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?