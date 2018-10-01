Температура воздуха в регионе местами опустится до 2°C

Местами по Самарской области столбик термометра опустится до 2°C, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 1 октября, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 8… 13 °C. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Во вторник, 2 октября, также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает от 7 до 2 °C. Днем столбик термометра поднимется от 11 до 16 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В среду, 3 октября, переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 5… 10 °C, днем 12… 17 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.