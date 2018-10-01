16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Шесть самарских школ попали в ТОП российского антирейтинга дорожной безопасности Жертву двойных продаж выселили с дочерью из дома, ее петицию подписывают жители России и других стран Температура воздуха в регионе местами опустится до 2°C Оплатить проезд в самарском метро можно будет с помощью смартфона В регионе прошел окружной форум ученического самоуправления ПФО

Общество

Температура воздуха в регионе местами опустится до 2°C

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати

Местами по Самарской области столбик термометра опустится до 2°C, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 1 октября, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 8… 13 °C. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Во вторник, 2 октября, также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает от 7 до 2 °C. Днем столбик термометра поднимется от 11 до 16 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В среду, 3 октября, переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 5… 10 °C, днем 12… 17 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

Михаил Убогий 27 сентября 2018 16:09 В Самаре приставы пришли взламывать дверь в квартиру жертвы двойных продаж на ул. Самарской, 165

Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Владимир Бабин 05 сентября 2018 07:03 Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование

Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?

Фото на сайте

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4