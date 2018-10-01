В Самаре состоялась выставка-форум "Промышленный салон. Металлообработка — 2018"

С 26 по 28 сентября на площадке ВК "Экспо-Волга" состоялась 17-я международная специализированная выставка-форум "Промышленный салон. Металлообработка". Проект оказался насыщенным, деловым и эффективным. Выставка традиционно проходит при поддержке правительства Самарской области, Союза машиностроителей России, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Напомним, что значение выставки подтверждено знаком Российского союза выставок и ярмарок. Проект собрал на одной площадке более полусотни компаний, в том числе зарубежных из Швейцарии, Японии, Чехии, Беларуси, Украины.

В этом году впервые на площадке выставки состоялось празднование Дня машиностроителя, где в торжественной обстановке врио заместителя председателя правительства — министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин вручил заслуженные награды ветеранам отрасли.

Деловая программа получилась насыщенной и разнообразной. Состоялась конференция "Кадровая политика в машиностроении: современные методы и практики подготовки специалистов". Впервые на выставке было представлено литейное оборудование, а также аддитивные 3D-технологии. Это одно из самых прогрессивных направлений в этой отрасли.

Организаторы сделали упор на пересечении интересов участников и их оборудования с запросами предприятий и заводов. Так, завод "Самараволгомаш" заинтересовался аддитивными 3D-технологиями. Было принято решение организовать выездную встречу в рамках выставки на этот завод.

"Для нас это очень важное и интересное мероприятие не только с точки зрения масштаба, но и с точки зрения организации. Самарский регион для профессионалов сегодня является ведущим. Доказательством этому является то, что интерес со стороны зарубежных государств высок. Сегодня в выставочном зале присутствуют наши партнеры из Японии, Швейцарии, Чехии, республики Беларусь и Украины. Мы выражаем большую благодарность министерству промышленности и технологий Самарской области за традиционную поддержку выставки и работу по улучшению ситуации отрасли", — отметил генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.