УК "Жилуниверсал" в полном объеме завершила подготовку к зиме

В конце сентября — начале октября в Самаре должен начаться отопительный сезон, а потому сейчас для коммунальных служб — самая горячая пора. В управляющей компании "Жилуниверсал" рассказали, какие работы были проведены в преддверии зимы и с какими сложностями сталкиваются коммунальщики в своей работе.

"Жилуниверсал" обслуживает в Кировском районе Самары 661 дом, возраст большинства из которых уже перевалил за 40-50 лет. Отсюда — все знакомые многим старым домам "болезни": изношенные и забитые коммуникации, текущие крыши, промерзающие стены. Тем не менее, как рассказал главный инженер УК "Жилуниверсал" Алексей Илюшин, управляющая компания успешно провела подготовку к зиме, и сегодня практически все дома уже получили электронные паспорта готовности.

"Инженерные коммуникации мы стараемся менять сразу полностью на всем доме. Это наиболее эффективно, да и жители сразу видят результат. К сожалению, капремонт в 90% домов не проведен, поэтому включаем полную замену коммуникаций в план текущего ремонта", — пояснил Алексей Илюшин.

Не менее важный вопрос — ремонт крыш. На сегодняшний день он выполнен уже на 90%, до 10 октября работы будут завершены в полном объеме. "В этом году мы отремонтировали 7 тыс. кв. метров кровли в 80 домах", — пояснил Алексей Илюшин.

Серьезные работы были проведены по утеплению фасадов и ремонту межпанельных швов: в старых домах панели нередко промерзают, что приводит к поражению стен грибком. За лето-2018 УК "Жилуниверсал" отремонтировала более 3 тыс. погонных метров швов. "Мы проводим большую работу по замене электрощитовых, так как нагрузка на электросети в последние годы серьезно увеличивается. Меняем выпуски канализации, восстанавливаем теплоизоляцию, в подъездах восстанавливаем батареи отопления и устанавливаем пластиковые окна", — перечисляет Алексей Илюшин.

Полностью готовы коммунальщики и к снегопадам: закуплены песок и соль, заключены договоры на работу спецтехники.

Одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкиваются коммунальщики всей страны — колоссальные долги населения.

"Объем просроченной задолженности превышает 350 млн рублей. Некоторые недобросовестные жильцы вообще не платили за коммунальные услуги, и их долги достигали 300-400 тысяч рублей! Если всю задолженность поделить на количество должников, то сумма долга одного среднестатистического должника за услуги ЖКХ перед нашей управляющей компанией составляет 30-40 тыс. руб. А ведь неплатежи приводят уже к долгам перед ресурсоснабжающими организациями и ограничениям пользования коммунальными услугами", — подчеркнул заместитель гендиректора УК "Жилуниверсал" Андрей Борисов.

Чтобы неплательщики не портили жизнь сознательным горожанам, УК "Жилуниверсал" проводит серьезную работу по взысканию задолженности.

"В среднем мы подаем по 100 заявлений в суд в неделю. Сейчас закон позволяет нам получать судебные приказы и списывать деньги с банковского счета неплательщика. Только за последнюю неделю мы предъявили в банки судебных приказов на 2,5 млн рублей. С начала 2018 года мы подали 2,5 тысячи судебных приказов на сумму 112,6 млн рублей, в исполнительном производстве у судебных приставов находится 1660 листов на 124 млн рублей. Также в неделю разносим 150-200 уведомлений об ограничении коммунальных услуг. Как результат — практически остановился рост просроченной задолженности в нашей УК", — отметил Андрей Борисов. Он призвал жителей не затягивать с коммунальными платежами, а при возникновении серьезных финансовых затруднений не копить долги, а сразу обращаться в социальные службы для получения субсидий и, с подтверждающими документами, в управляющую компанию для решения вопроса с рассрочкой.