УК "Жилуниверсал" в полном объеме завершила подготовку к зиме

В конце сентября — начале октября в Самаре должен начаться отопительный сезон, а потому сейчас для коммунальных служб — самая горячая пора. В управляющей компании "Жилуниверсал" рассказали, какие работы были проведены в преддверии зимы и с какими сложностями сталкиваются коммунальщики в своей работе.
"Жилуниверсал" обслуживает в Кировском районе Самары 661 дом, возраст большинства из которых уже перевалил за 40-50 лет. Отсюда — все знакомые многим старым домам "болезни": изношенные и забитые коммуникации, текущие крыши, промерзающие стены. Тем не менее, как рассказал главный инженер УК "Жилуниверсал" Алексей Илюшин, управляющая компания успешно провела подготовку к зиме, и сегодня практически все дома уже получили электронные паспорта готовности.
"Инженерные коммуникации мы стараемся менять сразу полностью на всем доме. Это наиболее эффективно, да и жители сразу видят результат. К сожалению, капремонт в 90% домов не проведен, поэтому включаем полную замену коммуникаций в план текущего ремонта", — пояснил Алексей Илюшин.
Не менее важный вопрос — ремонт крыш. На сегодняшний день он выполнен уже на 90%, до 10 октября работы будут завершены в полном объеме. "В этом году мы отремонтировали 7 тыс. кв. метров кровли в 80 домах", — пояснил Алексей Илюшин.
Серьезные работы были проведены по утеплению фасадов и ремонту межпанельных швов: в старых домах панели нередко промерзают, что приводит к поражению стен грибком. За лето-2018 УК "Жилуниверсал" отремонтировала более 3 тыс. погонных метров швов. "Мы проводим большую работу по замене электрощитовых, так как нагрузка на электросети в последние годы серьезно увеличивается. Меняем выпуски канализации, восстанавливаем теплоизоляцию, в подъездах восстанавливаем батареи отопления и устанавливаем пластиковые окна", — перечисляет Алексей Илюшин.
Полностью готовы коммунальщики и к снегопадам: закуплены песок и соль, заключены договоры на работу спецтехники.
Одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкиваются коммунальщики всей страны — колоссальные долги населения.
"Объем просроченной задолженности превышает 350 млн рублей. Некоторые недобросовестные жильцы вообще не платили за коммунальные услуги, и их долги достигали 300-400 тысяч рублей! Если всю задолженность поделить на количество должников, то сумма долга одного среднестатистического должника за услуги ЖКХ перед нашей управляющей компанией составляет 30-40 тыс. руб. А ведь неплатежи приводят уже к долгам перед ресурсоснабжающими организациями и ограничениям пользования коммунальными услугами", — подчеркнул заместитель гендиректора УК "Жилуниверсал" Андрей Борисов.
Чтобы неплательщики не портили жизнь сознательным горожанам, УК "Жилуниверсал" проводит серьезную работу по взысканию задолженности.
"В среднем мы подаем по 100 заявлений в суд в неделю. Сейчас закон позволяет нам получать судебные приказы и списывать деньги с банковского счета неплательщика. Только за последнюю неделю мы предъявили в банки судебных приказов на 2,5 млн рублей. С начала 2018 года мы подали 2,5 тысячи судебных приказов на сумму 112,6 млн рублей, в исполнительном производстве у судебных приставов находится 1660 листов на 124 млн рублей. Также в неделю разносим 150-200 уведомлений об ограничении коммунальных услуг. Как результат — практически остановился рост просроченной задолженности в нашей УК", — отметил Андрей Борисов. Он призвал жителей не затягивать с коммунальными платежами, а при возникновении серьезных финансовых затруднений не копить долги, а сразу обращаться в социальные службы для получения субсидий и, с подтверждающими документами, в управляющую компанию для решения вопроса с рассрочкой.
Последние комментарии
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!