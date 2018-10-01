Для многих из них ежедневная работа давно уже стала чем-то большим, чем просто профессия, поскольку воспитание нового поколения — это очень ответственная миссия.
Сейчас в Самарской области 98% детей в возрасте от трех до семи лет имеют возможность посещать детсады. За последние годы создано более 37 тысяч новых мест. Для решения этой проблемы в отношении детей ясельного возраста региону удалось привлечь 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут в том числе и на строительство детских садов, в которых будут созданы дополнительные места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
До 2020 года в губернии будет построен 21 новый детский сад, в том числе в Волжском районе- 8 садиков, в Самаре — 5, в Тольятти — 4, по одному детсаду в Похвистневе, Кошкинском, Нефтегорском и Большеглушицком районах. Предусмотрено создание новых мест в ясельных группах и за счет возврата зданий детсадов, используемых не по назначению. В частности, в 2019 году планируется вернуть два здания в Самаре — на пр. К. Маркса, 448а, и на ул. Ново-Вокзальной, 213. В итоге будет создано 480 дошкольных мест, в том числе около 160 мест для детей раннего возраста. Всего за два ближайших года в Самарской области будет создано более 5 тысяч новых мест в детских садах, в том числе 2440 мест — в ясельных группах.
Наряду с этой позитивной статистикой не менее важно, чтобы с малышами продолжали работать замечательные люди — хорошие воспитатели, чьи сердца наполнены теплом и любовью к детям. А таких в Самарской области огромное множество.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.