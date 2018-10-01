Для многих из них ежедневная работа давно уже стала чем-то большим, чем просто профессия, поскольку воспитание нового поколения — это очень ответственная миссия.

Сейчас в Самарской области 98% детей в возрасте от трех до семи лет имеют возможность посещать детсады. За последние годы создано более 37 тысяч новых мест. Для решения этой проблемы в отношении детей ясельного возраста региону удалось привлечь 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут в том числе и на строительство детских садов, в которых будут созданы дополнительные места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

До 2020 года в губернии будет построен 21 новый детский сад, в том числе в Волжском районе- 8 садиков, в Самаре — 5, в Тольятти — 4, по одному детсаду в Похвистневе, Кошкинском, Нефтегорском и Большеглушицком районах. Предусмотрено создание новых мест в ясельных группах и за счет возврата зданий детсадов, используемых не по назначению. В частности, в 2019 году планируется вернуть два здания в Самаре — на пр. К. Маркса, 448а, и на ул. Ново-Вокзальной, 213. В итоге будет создано 480 дошкольных мест, в том числе около 160 мест для детей раннего возраста. Всего за два ближайших года в Самарской области будет создано более 5 тысяч новых мест в детских садах, в том числе 2440 мест — в ясельных группах.

Наряду с этой позитивной статистикой не менее важно, чтобы с малышами продолжали работать замечательные люди — хорошие воспитатели, чьи сердца наполнены теплом и любовью к детям. А таких в Самарской области огромное множество.