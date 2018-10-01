Воспитатели детского сада №283 и родители воспитанников находят общий язык во всех вопросах

В этом году самарский детский сад № 283 "Солнечный город" отметит десять лет со дня своего второго рождения, когда он открылся после капитального ремонта. Достижение полного взаимопонимания с ребятишками и их мамами-папами является приоритетной задачей коллектива этого учреждения дошкольного образования.
В "Солнечном городе" придают большое значение творческому развитию воспитанников, учат их хранить национальные традиции и толерантному отношению к людям других культур.
Детский сад № 283 вот уже два года как сотрудничает с Самарским государственным социально-педагогическим университетом в рамках деятельности по этническому образованию. Одним из совместных с вузом проектов, которые курирует к. п. н., доцент, завкафедры начального образования Светлана Савенюк стала организация в июне биеннале "Самара встречает гостей", которое состоялось в ходе международной психолого-педагогической форсайт-сессии. Для гостей, в том числе из Франции, воспитанники более десятка самарских детсадов подготовили эстрадные номера в национальных традициях русского, французского, испанского, татарского и других народов. Подготовительная группа Галины Быстровой из детсада № 283 выступила в русских костюмах с балалаечником и ложкарями. Этот креативный педагог воплощает в жизнь самые смелые идеи, которые чаще всего исходят от заведующего дошкольным учреждением Ольги Пичкуровой.
В творческий процесс вовлекают детей и их родителей воспитатели детсада № 283 Юлия Жижина и Алена Сливко. Их воспитанники покорили сердца жюри на прошедшем этим летом в "Солнечном городе" фестивале цветов, представив в хореографическом номере коллекцию костюмов одуванчиков. А на территории детсада появились новые клумбы с живыми цветами. Праздник завершился традиционным для "Солнечного города" совместным чаепитием воспитанников, родителей и педагогов.
Ольга Пичкурова, заведующий МАДОУ "Детский сад № 283":
— Мы признательны мамам и папам наших воспитанников, которые помогают в работе с детьми и активно участвуют в деятельности детсада. Особая благодарность — председателю родительского комитета Марии Марковой, создающей позитивный микроклимат в родительском сообществе.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.