Воспитатели детского сада №283 и родители воспитанников находят общий язык во всех вопросах

В этом году самарский детский сад № 283 "Солнечный город" отметит десять лет со дня своего второго рождения, когда он открылся после капитального ремонта. Достижение полного взаимопонимания с ребятишками и их мамами-папами является приоритетной задачей коллектива этого учреждения дошкольного образования.

В "Солнечном городе" придают большое значение творческому развитию воспитанников, учат их хранить национальные традиции и толерантному отношению к людям других культур.

Детский сад № 283 вот уже два года как сотрудничает с Самарским государственным социально-педагогическим университетом в рамках деятельности по этническому образованию. Одним из совместных с вузом проектов, которые курирует к. п. н., доцент, завкафедры начального образования Светлана Савенюк стала организация в июне биеннале "Самара встречает гостей", которое состоялось в ходе международной психолого-педагогической форсайт-сессии. Для гостей, в том числе из Франции, воспитанники более десятка самарских детсадов подготовили эстрадные номера в национальных традициях русского, французского, испанского, татарского и других народов. Подготовительная группа Галины Быстровой из детсада № 283 выступила в русских костюмах с балалаечником и ложкарями. Этот креативный педагог воплощает в жизнь самые смелые идеи, которые чаще всего исходят от заведующего дошкольным учреждением Ольги Пичкуровой.

В творческий процесс вовлекают детей и их родителей воспитатели детсада № 283 Юлия Жижина и Алена Сливко. Их воспитанники покорили сердца жюри на прошедшем этим летом в "Солнечном городе" фестивале цветов, представив в хореографическом номере коллекцию костюмов одуванчиков. А на территории детсада появились новые клумбы с живыми цветами. Праздник завершился традиционным для "Солнечного города" совместным чаепитием воспитанников, родителей и педагогов.

Ольга Пичкурова, заведующий МАДОУ "Детский сад № 283":

— Мы признательны мамам и папам наших воспитанников, которые помогают в работе с детьми и активно участвуют в деятельности детсада. Особая благодарность — председателю родительского комитета Марии Марковой, создающей позитивный микроклимат в родительском сообществе.