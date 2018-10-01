В Самаре госпитализировали мотоциклиста, врезавшегося в бордюр на ул. Ново-Садовой

В субботу, 29 сентября, в Самаре в ДТП пострадал 26-летний водитель мотоцикла Honda CB 400.

Он ехал по ул. Ново-Садовой в сторону ул. Потапова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напротив дома № 164а по ул. Ново-Садовой мужчина неправильно выбрал скорость и врезался в бордюр, после чего мотоцикл опрокинулся.

Пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.