Открыт прием заявок на областной конкурс "Лучший отряд волонтеров "серебряного" возраста"

Открыт прием заявок на конкурс "Лучший отряд волонтеров "серебряного" возраста Самарской области".
В нем могут принять участие социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские объединения, инициативные группы, а также госучреждения, на базе которых действует волонтерский отряд "серебряного" возраста.
Конкурс проводится с 1 октября по 16 ноября в два этапа.
Первый этап — с 1 октября по 31 октября — прием заявок на участие. Второй этап — с 1 ноября по 16 ноября — подведение итогов, торжественное мероприятие с награждением победителей и поощрением участников.
Дата и место проведения итогового мероприятия будет сообщена участникам не позднее, чем за неделю до проведения мероприятия.
До 31 октября 2018 года участники должны направить заявки в оргкомитет конкурса по адресу электронной почты csp-samara@mail.ru.
Конкурс проводится в рамках проекта "Серебряный актив" Самарской области с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Последние комментарии
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.
Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?