Открыт прием заявок на областной конкурс "Лучший отряд волонтеров "серебряного" возраста"

Открыт прием заявок на конкурс "Лучший отряд волонтеров "серебряного" возраста Самарской области".

В нем могут принять участие социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские объединения, инициативные группы, а также госучреждения, на базе которых действует волонтерский отряд "серебряного" возраста.

Конкурс проводится с 1 октября по 16 ноября в два этапа.

Первый этап — с 1 октября по 31 октября — прием заявок на участие. Второй этап — с 1 ноября по 16 ноября — подведение итогов, торжественное мероприятие с награждением победителей и поощрением участников.

Дата и место проведения итогового мероприятия будет сообщена участникам не позднее, чем за неделю до проведения мероприятия.

До 31 октября 2018 года участники должны направить заявки в оргкомитет конкурса по адресу электронной почты csp-samara@mail.ru.

Конкурс проводится в рамках проекта "Серебряный актив" Самарской области с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.