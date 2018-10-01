Участвуя в спектаклях, воспитанники детсада №403 приобретают социальные навыки

Сегодня важнейшей задачей образовательных учреждений является воспитание человека духовно богатого, свободного, счастливого, способного любить свою Родину и мыслить планетарно. К ее успешному решению стремятся и в самарском детском саду № 403.
Этап дошкольного становления человека сложен и многогранен. И в нем детям очень нужна помощь взрослого. Поэтому, по мнению заведующего детским садом № 403 г. о. Самара Ольги Семеновой, педагог должен владеть методикой, обеспечивающей для ребенка процесс социализации, то есть вхождение его в мир себе подобных — мир людей. В детсаду № 403 решение этой задачи происходит через приобщение малышей к театрально-игровой деятельности.
Используемые педагогами методы и приемы театрального искусства направлены на развитие личности, психики и способностей ребенка, на решение его проблем. Какие это могут быть проблемы? Во-первых, ребенок учится существовать в коллективе, улучшается его умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Во-вторых, развиваются чувства коллективизма и толерантности, баланса между лидерством и склонностью к подчинению. Также в процессе театрализованной деятельности у детей быстрее развивается речь. Воспитанники детсада осваивают русский язык не только через прослушивание литературы, которую им читают взрослые, но и посредством игры-драматизации, режиссерских игр. Приобщение дошкольников к художественной литературе происходит и через участие в сценическом действии. Кроме того, играя определенную роль в театрализованных постановках, ребенок учится осмысленно, убедительно и рационально двигаться, согласовывая движения с речью. То есть он получает дополнительное и, главное, правильное физическое развитие.
Театрализованная деятельность предполагает тесное сотрудничество педагогов с родителями. На вечерах развлечений, утренниках дети вместе с мамами и папами знакомятся с фольклором русского народа, участвуют в мероприятиях, посвященных сбору урожая осенью и встрече весны, празднованию Нового года, 8 Марта и Дня защитника Отечества. Устраивая театрализованные представления с детьми и родителями на вечерах встреч в группах, педагоги знакомят их с правилами русского гостеприимства, развивают интерес к национальной культуре.
Каждый спектакль имеет свою цель и воспитательное значение. Так, постановка "Пожар в лесу" учит детей и взрослых правилам поведения на природе. А мини-спектакль "Дорожные знаки" напоминает взрослым о необходимости быть особенно осторожными на дороге.
В детском саду имеется все необходимое для полноценного проведения театрализованных занятий. Здесь есть своя костюмерная, в которой собраны русские народные костюмы, костюмы представителей других стран и национальностей, а также атрибуты, побуждающие воспитанников к самостоятельной творческой деятельности, к созданию сценического образа.
Таким образом, играя на сцене, ребенок социализируется. Занятия театром несут ребенку и определенную развивающую информацию, стимулируют творчество и являются для него просто интересными. А внедрение одновременно интересных и исключительно полезных направлений воспитательной деятельности на протяжении многих лет является отличительной чертой педагогического коллектива этого детского сада, дважды входившего в сотню лучших дошкольных образовательных учреждений России и ставшего в прошлом году лауреатом всероссийского конкурса "Школа здоровья".
Ольга Семенова, заведующий МАДОУ "Центр развития ребенка "Детский сад № 403":
— Социализации детей способствует та деятельность, которая специфична для каждого периода развития ребенка. Для дошкольника — это игра. В театрально-игровой деятельности ребенок получает возможность "войти" в социальный мир в воображаемом плане, сделать то, что в реальной жизни ему пока недоступно.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.