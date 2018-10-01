Участвуя в спектаклях, воспитанники детсада №403 приобретают социальные навыки

Сегодня важнейшей задачей образовательных учреждений является воспитание человека духовно богатого, свободного, счастливого, способного любить свою Родину и мыслить планетарно. К ее успешному решению стремятся и в самарском детском саду № 403.

Этап дошкольного становления человека сложен и многогранен. И в нем детям очень нужна помощь взрослого. Поэтому, по мнению заведующего детским садом № 403 г. о. Самара Ольги Семеновой, педагог должен владеть методикой, обеспечивающей для ребенка процесс социализации, то есть вхождение его в мир себе подобных — мир людей. В детсаду № 403 решение этой задачи происходит через приобщение малышей к театрально-игровой деятельности.

Используемые педагогами методы и приемы театрального искусства направлены на развитие личности, психики и способностей ребенка, на решение его проблем. Какие это могут быть проблемы? Во-первых, ребенок учится существовать в коллективе, улучшается его умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Во-вторых, развиваются чувства коллективизма и толерантности, баланса между лидерством и склонностью к подчинению. Также в процессе театрализованной деятельности у детей быстрее развивается речь. Воспитанники детсада осваивают русский язык не только через прослушивание литературы, которую им читают взрослые, но и посредством игры-драматизации, режиссерских игр. Приобщение дошкольников к художественной литературе происходит и через участие в сценическом действии. Кроме того, играя определенную роль в театрализованных постановках, ребенок учится осмысленно, убедительно и рационально двигаться, согласовывая движения с речью. То есть он получает дополнительное и, главное, правильное физическое развитие.

Театрализованная деятельность предполагает тесное сотрудничество педагогов с родителями. На вечерах развлечений, утренниках дети вместе с мамами и папами знакомятся с фольклором русского народа, участвуют в мероприятиях, посвященных сбору урожая осенью и встрече весны, празднованию Нового года, 8 Марта и Дня защитника Отечества. Устраивая театрализованные представления с детьми и родителями на вечерах встреч в группах, педагоги знакомят их с правилами русского гостеприимства, развивают интерес к национальной культуре.

Каждый спектакль имеет свою цель и воспитательное значение. Так, постановка "Пожар в лесу" учит детей и взрослых правилам поведения на природе. А мини-спектакль "Дорожные знаки" напоминает взрослым о необходимости быть особенно осторожными на дороге.

В детском саду имеется все необходимое для полноценного проведения театрализованных занятий. Здесь есть своя костюмерная, в которой собраны русские народные костюмы, костюмы представителей других стран и национальностей, а также атрибуты, побуждающие воспитанников к самостоятельной творческой деятельности, к созданию сценического образа.



Таким образом, играя на сцене, ребенок социализируется. Занятия театром несут ребенку и определенную развивающую информацию, стимулируют творчество и являются для него просто интересными. А внедрение одновременно интересных и исключительно полезных направлений воспитательной деятельности на протяжении многих лет является отличительной чертой педагогического коллектива этого детского сада, дважды входившего в сотню лучших дошкольных образовательных учреждений России и ставшего в прошлом году лауреатом всероссийского конкурса "Школа здоровья".

Ольга Семенова, заведующий МАДОУ "Центр развития ребенка "Детский сад № 403":

— Социализации детей способствует та деятельность, которая специфична для каждого периода развития ребенка. Для дошкольника — это игра. В театрально-игровой деятельности ребенок получает возможность "войти" в социальный мир в воображаемом плане, сделать то, что в реальной жизни ему пока недоступно.