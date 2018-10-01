Чтобы ребенок раскрылся, его надо увлечь

Весной Ирина Валиева победила в областном конкурсе "Воспитатель года". А уже летом стала заведующей детским садом № 311, в котором работала воспитателем. Планов у нового руководителя много — нужно и держать нынешнюю высокую планку и двигаться к новым высотам.

Вряд ли еще несколько лет назад Ирина Валиева думала, что ее карьера будет развиваться так стремительно. Работала с детьми она с 18 лет, но когда родился сын, ушла в отпуск, который затянулся на пять лет. И только два года назад вернулась в детский сад № 311, чтобы снова работать воспитателем.

Однако если человек талантлив и любит свое дело, признание его найдет. Осенью прошлого года Ирина приняла участие в отборочном этапе областного конкурса "Воспитатель года" и прошла в финал. Решающее состязание состоялось 3 апреля 2018 года, и, как говорит сама победительница, сделала себе подарок на 30-летие, заняв первое место. Видимо, потому городское руководство и не смогло пройти мимо воспитателя года, когда возникла вакансия, и с 27 июля Ирина Валиева стала заведующей детсадом № 311.

Садик, расположенный в поселке Сухая Самарка, имеет статус инновационной площадки образовательной программы "От Фребеля до робота" (Фридрих Фребель — немецкий педагог XIX века, автор термина "детский сад"). Воспитатели с помощью игр готовят детей к изучению технических наук. И сам детсад, и его педагоги постоянно участвуют в городских и областных конкурсах — "Росток", "Голосок" и пр. И как с гордостью отмечает заведующая, в каждом занимают призовые места. В этом году в конкурсе "Воспитатель года" готовится принять участие педагог Ольга Малиновская.

Помогают детсаду и спонсоры, например, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и лично его гендиректор Сергей Чепурнов сделали благотворительный взнос, за что сотрудники и родители очень благодарны.

В 6 группах 168 детей. Педагогический коллектив уникальный, по словам Ирины Валиевой, некоторые воспитатели работают здесь уже по 20-30 лет! Самые заслуженные — Наталья Кадкина, Ирина Румянцева и Вера Жегалина. Впрочем, все сотрудники детского сада — профессионалы, люди неравнодушные и любящие детей.

Ирина Валиева, заведующая детсадом № 311:

— Каждый ребенок может раскрыть свой творческий потенциал. Его надо увлечь, зажечь, и тогда он будет светить ярко. Наша задача — создать для этого все условия. А еще мы стараемся вырастить их добрыми и честными людьми.