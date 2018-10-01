Чтобы ребенок раскрылся, его надо увлечь

Весной Ирина Валиева победила в областном конкурсе "Воспитатель года". А уже летом стала заведующей детским садом № 311, в котором работала воспитателем. Планов у нового руководителя много — нужно и держать нынешнюю высокую планку и двигаться к новым высотам.
Вряд ли еще несколько лет назад Ирина Валиева думала, что ее карьера будет развиваться так стремительно. Работала с детьми она с 18 лет, но когда родился сын, ушла в отпуск, который затянулся на пять лет. И только два года назад вернулась в детский сад № 311, чтобы снова работать воспитателем.
Однако если человек талантлив и любит свое дело, признание его найдет. Осенью прошлого года Ирина приняла участие в отборочном этапе областного конкурса "Воспитатель года" и прошла в финал. Решающее состязание состоялось 3 апреля 2018 года, и, как говорит сама победительница, сделала себе подарок на 30-летие, заняв первое место. Видимо, потому городское руководство и не смогло пройти мимо воспитателя года, когда возникла вакансия, и с 27 июля Ирина Валиева стала заведующей детсадом № 311.
Садик, расположенный в поселке Сухая Самарка, имеет статус инновационной площадки образовательной программы "От Фребеля до робота" (Фридрих Фребель — немецкий педагог XIX века, автор термина "детский сад"). Воспитатели с помощью игр готовят детей к изучению технических наук. И сам детсад, и его педагоги постоянно участвуют в городских и областных конкурсах — "Росток", "Голосок" и пр. И как с гордостью отмечает заведующая, в каждом занимают призовые места. В этом году в конкурсе "Воспитатель года" готовится принять участие педагог Ольга Малиновская.
Помогают детсаду и спонсоры, например, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и лично его гендиректор Сергей Чепурнов сделали благотворительный взнос, за что сотрудники и родители очень благодарны.
В 6 группах 168 детей. Педагогический коллектив уникальный, по словам Ирины Валиевой, некоторые воспитатели работают здесь уже по 20-30 лет! Самые заслуженные — Наталья Кадкина, Ирина Румянцева и Вера Жегалина. Впрочем, все сотрудники детского сада — профессионалы, люди неравнодушные и любящие детей.
Ирина Валиева, заведующая детсадом № 311:
— Каждый ребенок может раскрыть свой творческий потенциал. Его надо увлечь, зажечь, и тогда он будет светить ярко. Наша задача — создать для этого все условия. А еще мы стараемся вырастить их добрыми и честными людьми.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.