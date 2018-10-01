Форвард Ильдар Шиксатдаров, выступавший за ЦСК ВВС, вернулся в Нижнекамск

Нападающий Ильдар Шиксатдаров, выступавший за ЦСК ВВС, возвратился в Нижнекамск и продолжит выступления за "Нефтехимик" в КХЛ.

У "Нефтехимика" с "летчиками" имеется договор о спортивном сотрудничестве. В сезоне-2018/19 игрок за ЦСК ВВС сыграл 3 матча (1 гол + 1 передача, 25 штрафных минут), сообщает официальный сайт лиги.